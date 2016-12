Nem kért bocsánatot a japán kormányfő Pearl Harborért

Első alkalommal látogatott el együtt a japán kormányfő és az amerikai elnök Pearl Harborba, és Abe Sindzó az első japán miniszterelnök, aki meglátogatta az Arizona hadihajó emlékhelyét - közölte az MTI. A januárban leköszönő Barack Obama az első, hivatalban lévő amerikai elnök volt, aki ellátogatott Hirosimába, amire az Egyesült Államok a II. világháború végén ledobta az első atombombát.

Japán miniszterelnök először ment Pearl Harborbe, Abe Sindzó látogatása az 1941-es japán támadás helyszínén a megbékélés erejéről tanúskodik - jelentette ki Barack Obama, amikor a japán miniszterelnökkel közös megemlékezést tartott a II. világháborús csata áldozatairól a hawaii Oahu szigetén lévő haditengerészeti támaszponton.

Egy a jelszó

Abe gesztusa is bizonyítja, hogy a legmélyebb háborús sebek is begyógyulhatnak, és elvezethetnek országok és népek barátságához, szövetségéhez, tartós békéhez. Az amerikai-japán viszony ma már a béke sarokköve a világban, és hozzájárult ahhoz, hogy sokak kiemelkedjenek a szegénységből. A két ország szövetsége soha nem volt olyan erős, mint most, és azt üzeni a világnak, hogy a békével többet lehet nyerni, mint a háborúval - tette hozzá az amerikai elnök a japán miniszterelnök mellett állva.

Nem kért bocsánatot

Ahogy azt már előre lehetett tudni, Abe Sindzó nem kért bocsánatot hazája nevében a Pearl Harbor-i támadásért, csupán őszinte részvétét nyilvánította azon amerikai katonák miatt, akik a japán támadásban odavesztek 1941-ben, és kijelentette: "soha többé nem szabad megengednünk, hogy megismétlődjenek a háború szörnyűségei".

A beszédeket megelőzően a két politikus viszonylag szűk körben ellátogatott a meglepetésszerű japán támadásban elsüllyesztett Arizona hadihajó roncsa fölé emelt emlékhelyre, és ott koszorút helyezett el. Az öböl fenekén fekvő hajóroncs több mint ezer haditengerész és tengerészgyalogos sírja. Pearl Harborban összesen 2300 amerikai katona vesztette életét. A támadás hatására lépett be az Egyesült Államok a II. világháborúba.