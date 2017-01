Van új fotó az isztambuli merénylőről

Letartóztatások és akciók követték egymást Isztambulban: a török rendőrség megkezdte a szilveszter éjszakán történt, 39 halálos áldozatot követelő lövöldozés felelőseinek felkutatását.

Numan Kurtulmus török miniszterelnök-helyettes elmondta: ujjlenyomatokat is találtak a helyszínen, és a támadó kinézetéről is volt valamennyi információjuk. Azóta a török hatóságok kiadtak két olyan képet is, amely a gyanú szerint a támadót ábrázolja.

Kurtulmus összesen 12 letartóztatásról beszélt, ám ezek egyike sem a feltételezett támadó volt. Jelentések szerint a török rendőrség egy helikopterrel megtámogatott osztaga Isztambul Zeytinburnu nevű kerületében megrohamozott egy házat, de az akció nem járt sikerrel.

Korábbi információk szerint a letartóztatottak között van az a taxisofőr is, aki a támadót a helyszínre fuvarozhatta. A helyi idő szerint vasárnap hajnali 1:20-kor taxival érkező támadó már a hely előtt lelőtt egy civilt és egy fegyvertelen biztonsági őrt, akik a helyi korlátozások miatt nem viselhetnek lőfegyvert. Ezután bent a klubban nyitott tüzet, ahol akkor 700-800-an voltak. A férfi állítólag körbejárt, és még a földön fekvő sebesültek egy részét is fejbe lőtte.

A kialakult káoszban az étterem konyhájában bújt el, ahol még arra is volt ideje, hogy átöltözzön és a fegyveréről letisztítsa a nyomokat. Ezután a fegyverét és a kabátját hátrahagyva elmenekült, több forrás szerint akkor is taxival. A taxisnak azt mondta, nincs pénze. A merénylő hátrahagyott kabátjában a helyszínelők 500 török lírát (42 ezer forint) találtak. Numan Kurtulmus török miniszterelnök-helyettes szerint a merénylet jelentős mértékben különbözik a korábbi terrortámadásoktól.