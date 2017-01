5 halott egy reptéri lövöldözésben Miaminál

Péntek délután lövöldözés tört ki a Miami vonzáskörzetéhez tartozó floridai Fort Lauderdale / Hollywood International Airport reptéren. A lövöldözésben öt ember meghalt és további nyolc sérültet szállítottak kórházba.

Szemtanúk szerint a férfi a poggyászkiadónál kivette táskáját, elvonult egy mosdóba, majd onnan kilépve kezdett lőni. Szám szerint tizennyolc lövést adott le, és a rendőrök akkor hatástalanították, amikor újratöltésre készült. A szemtanúk vékony testalkatú, sötét hajú férfiként írták le az elkövetőt, akinek nem volt társa.



A rendőrség nyilatkozata szerint az elkövető egy amerikai állampolgár, Esteban Santiago, akinél találtak egy katonai azonosítót is. Az elkövetőről biztosan lehet tudni, hogy New Jersey-ben született, jelenleg 26 éves, nem állt rendőrségi megfigyelés alatt, és hogy Alaszkából Minneapolison át érkezett Fort Lauderdale-be. A férfi 2010-ben szolgált Irakban az Amerikai Nemzeti Gárda oldalán és kitüntetései alapján egész biztosan harcolt, valamint vezetett gépjárművet a csatatéren. Később az Alaszkai Nemzeti Gárdának is tagja volt, azonban ott leszerelték tavaly augusztusban, mivel elégedetlenek voltak a férfival. Az biztos, hogy nem azért szerelték le, mert összeütközésbe került volna a törvénnyel, ugyanis a kitüntetéseit megtarthatta leszerelés után is.



A Bryan Santiago, az elkövető testvére az Associated Pressnek azt nyilatkozota, hogy testvére pszichológiai kezelés alatt állt, amiről ők is a Santiago barátnőjétől értesültek, de ennél többet ők se tudtak, és nem beszéltek vele erről korábban. Egy rokona azt nyilatkozta, hogy a férfi azután változott meg, miután hazatért Irakból.



A rendőrök kihallgatják azokat az utasokat is, akikkel egy géppel utazott a lövöldöző. Egyes hírek szerint volt konfliktusa egy utassal a gépen, aminek részben ellentmondanak azok az információk, hogy válogatás nélkül lövöldözött, láthatólag nem volt konkrét célpontja.

Az eset történtekor visszaterelték a repülőre az egyik éppen leszállt gép utasait, illetve a reptér egy részét lezárták, a lövöldözés helyszínéül szolgáló kettes terminálról pedig kiterelték az ott várakozókat a kifutópálya felé.



A CNN rendőrségi forrásokból arról értesült, hogy a férfi hónapokkal ezelőtt önként jelentkezett az FBI-nál, hogy hangokat hall, amelyek közül volt amelyik arra buzdította, hogy ISIS videókat nézzen, volt amelyik pedig azt mondta, hogy az Egyesült Államok kormánya irányítja az elméjét. Ezután önként bevonult egy kórház pszichiátriájára, ahonnan akár önként távozhatott is, erről azonban nincs egyelőre biztos információ.

Chip LaMarca, a Broward megyei körzeti megbízott Facebookon azt írta, hogy Santiago Kanadából érkezett a reptérre, erre később rácáfoltak, Minneapolison át érkezett Alaszkából. A poggyászában volt egy maroklőfegyver, amit jogszerűen adott fel.



A rendőrség lezárta a repteret, a beérkező járatokat átirányították más repterekre és egyelőre rengetegen bennragadtak a reptéren, akiket a helyszínelés alatt zsilipesen engednek ki. A reptér az elkövetkezendő pár órában egész biztosan zárva lesz, és elképzelhető, hogy csak holnap reggel indul meg újra bármilyen forgalom.



A helyszínen tartózkodott egy olvasónk, beszámolóját itt olvashatja.



Donald Trump Twitterén írta, hogy figyeli a reptéren történteket és kapcsolatban van Florida kormányzójával, Rick Scottal. Barack Obama a CNN-nek nyilatkozott. szerinte korai lenne bármilyen következtetést levonni, reméli, hogy a következő 24 órában kiderül a támadás indítéka.