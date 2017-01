Embervadászat Orlandóban

Hatalmas embervadászat megy az amerikai Orlandóban, miután hétfőn lelőtt egy rendőrtisztet egy 43 éves, Markeith Loyd nevű férfi, írja a CNN. A férfi üldözése közben egy másik rendőr is meghalt közlekedési balesetben. A fegyveres férfit több száz rendvédelmis keresi.

A lelőtt rendőrnő hétfő reggel kapta a hírt, hogy a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy lelőtte terhes barátnőjét a helyi Walmart bevásárlóközpont közelében látták. A rendőr kiment a helyszínre, ahol a férfi agyonlőtte.

A férfi elhagyta a helyszínt, több autót is használt, a Walmartnál történt lövöldözésben egy másik rendőr könnyebben megsérült. ÍA rendőrök házról házra kezdték átkutatni a környéket. Több tucat iskola a környéken bezárt hétfő délutánig. Néhány órával a halálos lövés után egy másik rendőr is meghalt, aki motorjával ütközött egy autóval, miközben a gyilkost kereste.

Want to help? Get this photo out as far and wide as possible. Know where he is? Call @CrimelineFL and help OPD & @OrangeCoSheriff find him. pic.twitter.com/uPYMXmCRyf