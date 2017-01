82 éves korában meghalt Roman Herzog, korábbi német elnök, jelentette a német The Local. A német újraegyesítés után elsőként megválasztott államfő 1994-99 között töltötte be a tisztséget, előtte a német Szövetségi Alkotmánybíróság tagjaként, majd elnökeként dolgozott. Korábban a CDU politikusaként tartományi miniszteri posztokat töltött be.

Roman Herzog Landshutban született 1934. április 5-én, az érettségi után jogot tanult Münchenben a Lajos Miksa Egyetemen, 1958-ban szerzett jogi doktorátust, olvasható Wikipedia oldalán. 1964-ben habilitált, és egy évig tanított az egyetemen. 1965-től önálló tanszéket vezetett a Berlini Szabadegyetemen, 1969-től pedig államjogot és politikatudományt tanított Speyerben a Közigazgatástudományi Főiskolán.

1970-ben csatlakozott a CDU-hoz. 1973-ban a Helmut Kohl vezette Rajna-vidék-Pfalz-i tartományi kormányban államtitkári posztot kapott, bekerült a Bundesratba, 1979-től a CDU párvezetőségének tagja. 1978/80-ban Baden-Württemberg tartományi kormányában kultusz- és sportminiszter, 1983 decemberéig belügyminiszter. 1984-től a Szövetségi Alkotmánybíróság elnökhelyettese, 1987-től elnöke. Bírói munkájával párhuzamosan tanított a Tübingeni Egyetemen is.

1994-ben, az újraegyesített Németország első elnökévé választották. Egyértelműen elutasította az egykor Németországhoz tartozott keleti területek iránti igényeket. 1996-ban létrehozta a nácizmus áldozatainak emléknapját, amelyet minden évben január 27-én tartanak Németországban.

Joachim Gauck jelenlegi német szövetségi elnök előremutató bátorsággal bíró, meghatározó személyiségként méltatta elhunyt politikustársát. A Herzog özvegyéhez, Alexandra Freifrau von Berlichingenhez írt gyásztáviratában Gauck a társadalmi összetartást alakító erőként jellemezte a volt elnököt.