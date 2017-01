13 millió oldalnyi, titkosítás alól feloldott anyagot tesz közzé a CIA

Nagyjából 13 millió oldalnyi, a titkosítás alól feloldott dokumentumot tesz közzé az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, közismertebb nevén a CIA.

A BBC beszámolója szerint dokumentumokban egyebek mellett vannak UFO-észlelések és a Csilagkapu program fizikai tapasztalatai, ezek hosszú ideje érdeklik az összeesküvés-elméletek szerelmeseit.

Bár most a rejtélyes Háttérhatalom nagyon nem örül, de hát ami gyengül az gyengül: a CIA-nak azután kell nyilvánosságra hozni ezeket a dokumentumokat, hogy az információs szabadságért küzdő ügyvédek pert indítottak az ügynökség ellen. A teljes archívum majdnem 800 ezer fájlból áll és korábban a marylandi Nemzeti Archívumokban volt hozzáférhető.

A dokumentumok között olyan papírok is vannak, amelyeket Henry Kissinger írt, aki Richard Nixon és Gerald Ford mellett is szolgált, de ezen kívül több százezer hírszerzői elemzést és kutatási anyagot is megismerhet a nyilvánosság.

(Nagyon nem lennék most annak a három embernek a helyében, aki a világot irányítja.)