Kajmán-szigeteki offshore-ban érdekelt Trump pénzügyminisztere

Nem tud elszámolni 100 millió dollárról és egy kajmáni-szigeteki vállalatban birtokolt részesedéséről Steven Mnuchin, akit Donald Trump jelölt a pénzügyminiszterének, derült ki a Washington Post által megszerzett dokumentumokból.

Mnuchint korábban is érték már súlyos vádak például azzal kapcsolatban, hogy az általa menedzselt kaliforniai bank agresszív taktikával foglalta az adósai házait, illetve diszkriminációt alkalmazott a kisebbségek ellen. Mnuchin ráadásul ezer szállal kötődik a Wall Streethez, amin keresztül azt tervezi, hogy kicsit javít Trump populista megítélésén.

Mnuchin tagadja a vádakat és azt is, hogy anyagi előnye származott volna a kajmán-szigeteki offshore-ból. Állítása szó sincs adóelkerülésről, ő pontosan annyi adót fizetett eddig is, amennyit kell.

Azonban Mnuchin vagyonbevallásából kimaradt 95 millió dollárnyi ingatlan New Yorkban, Southamptonban és Los Angelesben, illetve 15 millió dollár értékben Mexikóban is birtokol ingatlanokat. A vagyonbevallásból az is kimaradt, hogy 907 millió dolláros műkincsvagyont birtokolnak a gyerekei. Mnuchin szerint ezek csak véletlenül maradtak ki, és később pótolta a kimaradást.

Mnuchinról egyébként korábban mi is írtuk, hogy egy személyben megtestesít mindent, amivel Donald Trump szembement a kampányában.