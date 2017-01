Le Pen a legnépszerűbb francia elnökjelölt

Ha most vasárnap tartanák a francia elnökválasztás első fordulóját, akkor a szélsőjobbos Marine Le Pen nyerne, már ha hinni lehet a Le Monde című lap közvélemény-kutatásának.

A felmérés szerint a Nemzeti Front elnöke 25-26 százalékot szerezhet, és 1-2 százalékkal előzheti meg a jobboldali Köztársaságiak jelöltjét, François Fillont. A harmadik helyen Emmanuel Macron centrista-liberális jelölt jöhet be 19-21 százalékkal.

A felmérés értékét valamelyest csökkenti, hogy még nincs meg a szocialisták elnökjelöltje, így három különböző lehetséges szcenáriót is mértek. Ugyanakkor bárki is lesz a szocialista induló, várhatóan amúgy sem fog tudni beleszólni a versenybe, szóval azért olyan sokat nem számít a balos jelölt személyével kapcsolatos bizonytalanság.

Bár Le Pen első fordulóbeli győzelme mindenképpen meglepő lenne, ez vélhetően még nagyon kevés lenne ahhoz, hogy megnyerje a másodikat is, ahová az első forduló első két helyezettje jut be. Ugyanis Le Penre várhatóan jóval kevesebben fognak majd átszavazni a többi jelölt hívei, míg ha mondjuk Fillon lesz az ellenfele, akkor ugyan az orrukat befogva, de csak le fognak szavazni rá a szocialisták és Macron hívei is.