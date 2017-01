Soros: Nem valószínű, hogy May marad a brexit után

Soros György szerint nem túl valószínű, hogy Theresa May marad Nagy-Britannia miniszterelnöke a brexit után, írja a Bloomberg. A milliárdos üzletember Davoson adott interjút a Bloomberg Televisionnek, ahol többek között arról is beszélt, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió különválása hosszú folyamat lesz, és az emberek észreveszik, hogy rossz úton haladnak. Az Unió a szétesés szélén áll, és észre kéne venni, hogy túl bonyolulttá vált az egész, ami elidegeníti az embereket a szervezettől, és ennek köszönhetően erősödnek az Európa-ellenes pártok is.

Az MTI szerint ugyanebben az interjúban kifejtette, hogy az elitek a hibásak az Unióban zajló folyamatokért, és Európa összeomlása tragédia lenne, de nem fog megtörténni. Szerinte Kínának és Oroszországnak is szüksége van Európára a saját gazdasága miatt. Szintén a Bloombergnek mondta, hogy Trump diktátor lenne, ha hagynák.