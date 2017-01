Mexikó kiadja El Chapót az Egyesült Államoknak

A Köpcös becenéven ismert Guzmánt a kábítószercsempészet mellett bűnszövetkezet szervezésével, pénzmosással és szándékos emberölésekkel vádolják Amerikában, ahol legalább hét szövetségi bíróságon indult már ellene eljárás, írja a Washington Post.

A börtönből kétszer is megszökő El Chapót 2015 júliusában kapták el másodszor, azóta várja a kiadatását. A hírt a mexikói külügyminisztérium jelentette be, azzal, hogy a drogbárót már át is adták az amerikai hatóságoknak.

Egy mexikói szövetségi bíró tavaly januárban adott utasítást arra, hogy megkezdődjön a kiadatási eljárás a Sinaloa drogkartell vezetőjének ügyében. El Chapo addig "minden porcikájával" ellenezte, hogy kiadják őt Washingtonnak, ahol súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolják. Több száz évnyi büntetésre számíthat, ha ezeket a vádakat rábizonyítják. Jogászai ezért az ő utasítására mindeddig az összes kezükben lévő eszközzel igyekeztek lassítani a folyamatot.

Később azonban El Chapo megváltoztatta véleményét, és az lett a célja, hogy minél előbb kiadják az Egyesült Államoknak. A hírek szerint ugyanis az a terve, hogy ügyvédei révén az amerikai hatóságokkal valamiféle alkut köt enyhébb büntetés érdekében. Állítólag azért gondolta meg magát, mert túlságosan drákóinak tartotta mexikói fogva tartásának körülményeit. Panaszolta például, hogy az Altiplano börtönben négyóránként felébresztik létszámellenőrzés miatt, korábban pedig megtiltották, hogy családtagjai meglátogassák.