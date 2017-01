Félmillió nő tüntetett Trump ellen Washingtonban

Több százezer, becslések szerint félmillió Trump-ellenes tüntető részvételével szombat délben tartották a Nők Menete elnevezésű washingtoni demonstrációt - írja az MTI.

A különböző nőjogi szervezetek és csoportok által szervezett megmozdulásra az Egyesült Államok több szövetségi államából érkeztek résztvevők az amerikai fővárosba. A tüntetők szombat délelőtt a Capitolium előtti hosszú téren, a Mallon gyülekeztek, sokan Hillary Clinton vesztes demokrata elnökjelöltet támogató táblákat tartottak a kezükben, mások Trump-ellenes jelszavakat skandáltak. A legtöbben az abortusz jogának megtartása mellett síkraszálló táblákat emeltek a magasba.

Sokan a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságáról beszéltek. A tüntetőket egyetlen dolog tartotta össze: a Trump-ellenesség. Hillary Clinton, akit a szervezők nem hívtak meg a megmozdulásra, szombaton reggel Twitter-üzenetben biztosította támogatásáról a tüntetőket.

A tüntetők menete helyi idő szerint déli egy órakor indult meg, miután beszédek hangzottak el. Beszédet mondott Gloria Steinem, az amerikai feminista mozgalom képviselője, aki "mentálisan instabilnak" nevezte Donald Trump elnököt, továbbá Elizabeth Warren massachusettsi szenátor és Van Jones demokrata párti politikai aktivista, a CNN hírtelevízió kommentátora.

Madonna is felszólalt, tüzes beszédet mondott, amiben többször elhangzott az F-betűs szó. "Azt üzenem azoknak, akik lenéznek minket, és azt állítják, hogy úgy sem lesz semmi eredménye ennek a felvonulásnak, hogy basszátok meg" - zárta sorait a pop énekes, aki már rég óta küzd nyilvánosan a republikánus jelölt ellen.

Madonna at #WomensMarch: “To our detractors that insist that this march will never add up to anything, f--- you" pic.twitter.com/zV3upfJg0H