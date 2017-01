Florida felé tévedt egy brit tesztrakéta

Nem hajlandó részleteket elárulni a brit védelmi miniszter arról a nyári incidensről, amikor Florida közelében a egy brit atom-tengeralattjáróról indított tesztrakéta letérve útvonaláról az Atlanti-óceán helyett a sűrűn lakott amerikai partok felé vette az irányt.

Michael Fallon szerint a Trident nukleáris rakétarendszer rendszer megbízhatóan működik, ám a képviselők kérdéseire érdemben nem válaszolt – írta a BBC.

A miniszter még arról sem döntött hétfőn, hajlandó-e megjelenni kedden a védelmi bizottság előtt, hogy zárt ajtók mögött beszámoljon a történtekről.

A rakétán nem volt nukleáris töltet és időben megsemmisítette magát, az ellenzék szerint azonban aggasztó, ahogyan Theresa May kormányfő – akinek kinevezése előtt történt a júniusi incidens – kezeli az ügyet, inkább elfedve, semmit tisztázva a részleteket.

2000 óta hat hasonló tesztet hajtott végre a brit haditengerészet, korábban jelentést is adott ki a sikeres akcióról, ezúttal ez elmaradt – bár a sikertelenségről se jött akkor beszámoló. Hétfőn a miniszter azt mondta, sikeresen zajlott le a teszt.

Theresa Maynek azért is kellemetlen az ügy, mert nyíltan kiállt a költséges rendszer finanszírozásának fenntartása mellett a parlamentben, a képviselők ezért is szeretnék tudni, hogy ekkor már értesült-e a kudarcról vagy sem.

A tét nem kevés volt: 40 milliárd font. Ez a nominális éves magyar GDP 40 százalékával azonos.

A júliuso szavazáson a Skót Nemzeti Párt (SNP) a felújítás elen szavazott, ahogyan az ellenzéki Munkáspárt 47 képviselője is, de a kormánytöbbség megszavazta a tervek szerint a 20-as évek végéig hadrendben tartandó rendszer finanszírozását.

A rakétát elindító tengeralattjáró nem sokkal korábban esett át egy 350 millió fontos felújításon.

A Munkáspárt, a Skót Nemzeti Párt is kifogásolta, hogy az ország lakói utolsóként értesülnek a történtekről. A skót miniszterelnök korábban is kifogásolta a Trident finanszírozását – az atomrakétákkal felszerelt tengeralattjárók bázisa is skóciai kikötőben van –, és az incidens nyilvánosságra kerülése ismét jó alkalom volt Nicola Strungeonnak, hogy a rendszer ellen érveljen.

Nagy-Britannia ugyan tagja a deklaráltan atomfegyverrel rendelkezők klubjának – Oroszország és az Egyesült Államok egyenként több mint hétezer töltete mellett azonban eltörpül a 215 darabos brit a 300 darabos francia és a 206 darabos kínai arzenál –, de csupán a Trindent rendszer az, amellyel technikailag képes is az atomtöltetek célba juttatására, tehát arra, hogy valóban elrettentő fegyverként mutathassa fel. Ez magyarázza, miért hajlandó a nyilvánossággal megosztani a stratégiai jelentőségű fegyverrendszer kudarcának részleteit a brit vezetés.