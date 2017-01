Olasz egyesület szervez jogi és anyagi segítséget a magyar áldozatok családjainak

A közúti áldozatok és rokonaik olaszországi szövetsége különbizottságot állított fel a veronai autóbuszbaleset magyar áldozatai családjainak és túlélőinek szakértői, jogi és anyagi segítséggel történő támogatására, írja az MTI Silvia Frisina a szövetség sajtófelelősének elmondása alapján.

A bizottság az "A4 Verona Est Baleseti Bizottság" (Comitato Incidente A4 Verona Est) nevet kapta arra utalva, hogy a tragikus baleset az A4-es autósztrádán, Verona keleti kapuja magasságában történt.

"A Nem vagy egyedül jelszót választott bizottság célja, hogy a buszbaleset áldozatainak családtagjai és a túlélők számára is minden tőlünk telhető, ingyenes segítséget megadjunk. Felajánljuk saját, az olaszországi közúti balesetek terén nagy tapasztalattal rendelkező, orvosszakértőkből, pszichológusokból, jogászokból és más szakértőkből álló csapatunkat " - mondta Silvia Frisina. Hangsúlyozta, hogy máris 20 ezer eurót különítettek el a bizottság számára a balesettel kapcsolatos első költségek fedezésére. A buszbaleset magyar érintettjei a szövetség honlapján (associazionevittimedellastrada.org) feltüntetett olaszországi telefonszámon jelentkezhetnek. A vonal másik végén magyarul válaszolnak nekik.

Silvia Frisina elmondta, hogy segítséget ajánlanak fel a holttestek hazaszállításához, illetve a balesettel kapcsolatos általános ügyintézéshez is. Hozzátette, hogy a súlyos közúti balesetek áldozatait képviselő szövetség szoros kapcsolatban áll az ügyészséggel és a közúti rendőrséggel is. Kijelentette, hogy szoros figyelemmel kísérik a hatósági vizsgálat lépéseit és fejleményeit. "Jól ismerjük a közúti balesetekre vonatkozó olasz jogszabályokat és eljárásokat" - jegyezte meg Silvia Frisina.

Hangsúlyozta, hogy mivel rendkívül súlyos balesetről van szó, az ügyészi vizsgálat hosszúnak ígérkezik, a jegyzőkönyvek Olaszországban legalább kilencven nap alatt készülnek el, az ügyészség munkáját természetesen titok fedi, de "addig is nekünk lehetőségünk van párhuzamos szakértői vizsgálatok elkészítésére".

Elmondta, hogy az A4-es autósztráda Olaszország egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a múltban már súlyos közlekedési balesetek történtek, de ez a mostani az egyik legtragikusabb.

"Számunkra is fontos, hogy fényt derítsünk arra, ami történt és igazságot szolgáltassunk az áldozatok családjainak és a túlélőknek is" - jelentette ki a bizottság vezetésében is résztvevő Silvia Frisina. Hangsúlyozta, hogy a közúti baleseteket három tényező - az ember, a jármű és az út - is okozhatja, vagyis azt is ellenőrizni kell, hogy például az esetleg nem megfelelő szalagkorlát, vagy az esetleg rossz helyen emelt felüljáró fala mennyiben járult hozzá a tragikus kimenetelű balesethez.

A magyar ENSZ-misszó New York-i épületében is sokan nyílvánítottak részvétet, nagykövetek, közéleti személyiségek és António Guterres, az ENSZ új főtitkára is.

Legmélyebb együttérzésem az oly sok ígéretes fiatal életet követelő tragikus buszbaleset áldozatai családtagjainak és barátaiknak. Az ENSZ szolidaritását fejezi ki Magyarország népével a szívszorító veszteség feletti gyászában

- írta a világszervezet főtitkára.