Órákkal a lavina előtt kért segítséget az olasz hotel igazgatója

Két nő holttestét találták meg kedden a lavina által hat napja betemetett közép-olaszországi Rigopiano szálloda romjai között, s ezzel tizennégyre emelkedett a halálos áldozatok száma. Tizenöt embert továbbra is keresnek. Eddig összesen tizenegy embert sikerült életben kiemelni a romok alól, sőt hétfőn a tűzoltók három kutyát is életben találtak.

A CNN azt írja, hogy a szálloda igazgatója, Bruno Di Tommaso két és fél órával a lavina előtt segélykérő emailt küldött a pescarai hatóságoknak. A levélben leírta, hogy vendégei pánikba estek, mert az erős havazás teljesen elzárta az épülethez vezető utat, és a telefonok is felmondták a szolgálatot. Segélykérését délután 2-kor elküldte a helyi rendőrségnek és a közeli Farindola polgármesterének is.

Aggasztó a helyzet

- írta.

Rigopiano környékén már 2 méteres a hó, mind a 12 szobánkban laknak, plusz a személyzet is itt rekedt. A gázolaj reggelig elég a generátorhoz, reméljük majd fel tudjuk tölteni a készletet.

A telefonok felmondták a szolgálatot. A vendégek rettegnek a földrengéstől, nem mernek bent aludni. Hiába próbáljuk nyugtatgatni őket, az autóikban akarnak éjszakázni.

A főútig ellapátoltuk a havat, de a helyzet komoly, kérjük segítsenek!

Az ANSA szerint a mentőalakulatok egészen délután 3 óráig folyamatosan próbálták eltakarítani a havat az útról.

A túlélők keresése azóta is folyik, még 15 embert keresnek. A mentők szerint van ok a bizakodásra, hiszen akik egy épületben rekedtek, előtte betárazhattak maguknak napokra elegendő vizet és ennivalót is. A mentőosztag vezetője szerint addig nem szabad feladni a reményt, amíg az összes eltűntet meg nem találják.