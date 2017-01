Szigorú ukrán nyelvtörvény miatt szívhatnak a magyarok

Rendkívül szigorú nyelvtörvénytervezetet terjesztettek be az ukrán parlamentben különböző, köztük kormánypárti frakciók képviselő, amely alapján büntetőjogi felelősségre vonással és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák az ukrán nyelvvel szembeni tiszteletlenséget, írta az MTI hétfőn. Szijjártó Péter külügyminiszter egy mai interjúban úgy reagált, az anyaország nem tűri el az Ukrajnában élő magyarok anyanyelv-használati jogainak korlátozását, amennyiben elfogadják az új államnyelvtörvényt.

Az előterjesztést több mint harminc képviselő írta alá, köztük a parlament egyik alelnöke, Okszana Sziroid, továbbá egy képviselő az államfő mögött álló Petro Porosenko Blokkjából. A tervezet előírná, hogy az állami rendezvényeken, az állami szervek hivatalos irataiban, továbbá a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél és az államhatáron kötelező az ukrán nyelv használata.

Ezenkívül államfő, miniszterelnök, kormánytag, parlamenti képviselő, valamint utóbbiak tanácsadói csak olyan személyek lehetnek, akik jól beszélik az államnyelvet. A parlament plenáris ülésein és a bizottságokban is kötelezővé tennék, hogy csakis ukrán nyelven szólalhatnak fel a honatyák. Az Ukrajnában bejegyzett lapokban, továbbá a televíziókban és a rádiókban szintén csak az államnyelv használatát engedélyeznék. A jelenleg hatályos törvény annyit ír elő, hogy a televíziók és rádiók műsorában legalább 60 százalékban ukrán nyelven kell folyni a műsornak.

Mikola Knyazsickij, a parlament kulturális bizottságának elnöke ugyanakkor a Facebookon arról számolt be, hogy jelenleg három nyelvtörvénytervezet is van a bizottság előtt. Szavai szerint a testület igyekszik ezekből egy kompromisszumos, elfogadható változatot a törvényhozás elé terjeszteni. Hozzáfűzte, hogy az egyik tervezet a kisebbségi nyelvek használatával is foglalkozik.

„Az elmúlt év novemberében látogatást tett nálunk Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök, s akkor mi világosan kijelentettük, hogy nem tűrünk el semmilyen olyan változtatást az oktatásról és az államnyelvről szóló törvényekben, amely ront a magyar kisebbség helyzetén Ukrajnában” – nyilatkozta Szijjártó a Kommerszant újságnak.

Kijelentette, hogy ha a magyarság jogainak korlátozása mellett döntenek, akkor ezt a problémát Magyarország az Euópai Unió elé viszi megtárgyalásra, írja a hirado.hu.

Ez nem ukrán belföldi téma. Ez egy olyan kérdés, melynek jelentősége messze túlmutat Ukrajna határain. Európai szabványok szerint kell eljárnunk Ukrajnával kapcsolatosan és meg kell védenünk a magyar kisebbséget

– mondta Szijjártó, aki reméli, hogy Kijev nem szavazza meg az említett törvénytervezetet.