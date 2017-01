Trump megtartja az FBI igazgatóját

Ahogy korábban írtuk, az Egyesült Államok egyik kormányzati hivatala is vizsgálja azokat a lépéseket, amelyeket az FBI tett az amerikai elnökválasztási kampány idején. Az FBI vezetője, James Comey ugyanis tizenegy nappal a döntő nap előtt újraindította a nyomozást Hillary Clinton emailszervereivel kapcsolatban, és ez hatással lehetett a jelöltek közt folyó versenyre.

Clinton maga is azt mondta, hogy az FBI igazgatója, James Comey azzal, hogy 11 nappal a választás előtt írt egy levelet a kongresszusnak Clinton kínos email-botrányával kapcsolatban, újra közbeszéd témájává tette az ügyet. Amivel pedig azt akadályozta meg, hogy Clinton optimista üzenettel zárhassa kampányát. Trump pedig korábban azért kritizálta Comey-t, mert a nyáron lezárták a Clinton levelezésének ügyében indított eljárást. Közvetlenül a megválasztása után úgy nyilatkozott Trump, hogy még nem döntötte el, hogy maradásra kéri-e fel Comey-t.

A The New York Times most azt írja, Trump úgy döntött, megtartja az FBI elnökét, a lap forrásai szerint Comey maga mondta saját embereinek, hogy Trump arra kérte, maradjon. Egy hete Reince Priebus a Fehér Ház kabinetfőnöke már azt mondta, Trumpnak nem áll szándékában elmozdítani az FBI igazgatóját, James Comey-t.

"Az elmúlt néhány hétben kiváló viszonyt alakítottunk ki vele, különlegesen alkalmas és képzett vezető" - fogalmazott akkor Priebus