A feszültségek enyhítéséről tárgyaltak szerb és koszovói vezetők Brüsszelben

Az országok közötti feszültségek enyhítéséről, valamint a kétoldalú kapcsolatok rendezését célzó tárgyalások folytatásáról állapodtak meg Szerbia és Koszovó vezetői kedd este Brüsszelben, írja az MTI. A találkozó a 2013-ban uniós közvetítéssel megkezdett párbeszéd legújabb állomása volt. A találkozó után Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette: bizakodásra adnak okot a megbeszélésen elhangzottak.

Aleksandar Vucic szerb kormányfő a megbeszélést követően a helyszínen kijelentette: a felek megállapodtak abban, hogy felhagynak a felelőtlen viselkedéssel és a provokatív hangvétellel, Isa Mustafa koszovói kormányfő azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerb felet Koszovó területi integritásának tiszteletben tartására kérték. Ezzel arra a január közepén kirobbant botrányra utalt, mikor Szerbia előzetes egyeztetés nélkül vonatot indított Belgrádból a szerbek lakta Észak-Koszovóba, a szerelvényt pedig a szerb zászló színei, valamint a "Koszovó Szerbia (része)" felirat díszítette. A koszovóiak azt is szóvá tették, hogy a hónap elején szerb elfogatóparancs alapján fogták el a francia hatóságok Ramush Haradinaj volt koszovói kormányfőt, és Belgrád a politikus kiadatását is kérte Párizstól. Ezek miatt a koszovói ellenzék a két ország közötti párbeszéd felfüggesztését követelte, ám a vezető politikusok úgy döntöttek, mindkét ország érdekeit a tárgyalások folytatása szolgálja a legjobban.

A keddi találkozó előtt Hashim Thaci koszovói elnök arról beszélt, elérkezett az ideje annak, hogy lezárják a szerb-koszovói tárgyalások utolsó fejezetét, a legjobb megoldás pedig szerinte az lenne, ha Belgrád elismerné országának 2008-ban kikiáltott függetlenségét. A belgrádi politikusok mindazonáltal ismét leszögezték: Szerbia erre soha nem lesz hajlandó.