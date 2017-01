Dzsihádisták támadtak meg egy szomáliai szállodát

Robbanószerrel megrakott autóval felrobbantotta magát szerdán egy öngyilkos merénylő a szomáliai főváros, Mogadishu egyik szállodájának kapujában, majd fegyveresek rohanták le az épületet, írja az MTI.

Az al-Kaidával kapcsolatban álló al-Shabaab nevű dzsihádista terrorszervezethez köthető egyik rádióállomás azt jelentette, hogy "jól felfegyverkezett mudzsáhidok" támadták meg a szomáliai parlament közelében található Dayah szállodát. A helyi rendőr százados, Mohamed Hussein elmondta: több tucatnyian vannak az épületben, köztük a szomáliai törvényhozás tagja is. "Ez a főváros történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása" – mondta.

Mohamed Dahir rendőrtiszt a dpa német hírügynökségnek arról számolt be, hogy két robbanás is volt, 18 halott van, ebből hatan dzsihádisták. A rendőr tudatta azt is, hogy 35 ember sebesült meg a támadásban.

Tavaly nyáron az al-Shabaab két szállodát is megtámadott Mogadishuban, összesen csaknem harminc embert meggyilkolva. A terrorszervezet az utóbbi években jelentősen visszaszorult, de továbbra is képes veszélyes gerillatámadások végrehajtására, főleg az ország déli és középső részén.