Enyhítenének a nő- és gyerekverés büntetésén Oroszországban

Úgynevezett második olvasatában elfogadta az orosz alsóház azt a törvénytervezetet, ami enyhítené a családon belüli erőszak szankcionálását, tudósít a BBC. Azok, akik először követnek el ilyet, és nem okoznak nagy sérülést, azok börtön helyett pénzbírságot vagy közmunkát kapnának majd.

A tervezetnek most jön egy harmadik olvasata, majd a felsőház és Putyin elnök jóváhagyása is kell, hogy törvény legyen belőle.

A javaslatot sok civil bírálja. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője viszont azt mondta, különbséget kell tenni a "családi kapcsolatok" és a sorozatosan elkövetett erőszakos támadások között.

A tervezetet egy konzervatív képviselő, Jelena Mizulina nyújtotta be, miután júliusban a családtag megverését is beemelték a büntetőtörvénykönyvbe. Az akkori változtatásra azt mondták a konzervatív politikusok, hogy félő, ezentúl a szülőket is le lehet majd tartóztatni a gyerek fegyelmezése miatt.

Most ezt a szigorítást vennék ki a törvényből, az első támadás polgárjogi kategória lenne. A sorozatos verés ugyanakkor továbbra is büntetőjogi kategória maradna, és börtönnel is járhat majd. Egy putyinpárti képviselő úgy nyilatkozott: történelmi szavazás lesz, mert bizonyos országokban az állam túlságosan beleszól a családok életébe, de Oroszországban ezentúl nem ez lesz a helyzet.

A tervezet ellenzői szerint viszont a gyerekeket és a nőket erőszak kockázatának teszi ki.