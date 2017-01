Már egymilliót gyűjtött a hős tornatanárnak egy angliai rohammentős

A gofundme.com közösségi pénzgyűjtő oldalon a veronai tragédiában megsérült hős tornatanár, Vígh György javára kezdett adománygyűjtésbe egy Charlie Joseph nevű angliai, glouecesteri férfi. Még csak három napja tart a gyűjtés, de a cikk írásakor 2747 fontnál járt, ami pár ezer forinttal már átlépi az 1 millió forintnak megfelelő összeget. A végső cél, amit kitűzött, 30 ezer font lenne.

Vígh György többeket kimentett a lángoló buszból, de két saját gyerekét elveszítette a tragédiában, és maga is súlyos égési sérüléseket szenvedett. Joseph felhívása szerint az adományokat arra szánná, hogy Vígh György mindenféle anyagi nehézség nélkül eltemethesse a gyerekeit, és a pénz segíthetné a felépülését is.

Saját magáról azt írja: ő egy édesapa, aki korábban rohammentősként dolgozott. Nem ismeri Vígh Györgyöt, nincs vele semmilyen kapcsolatban, a segíteni akarás szándéka abból adódik, hogy szülőként együttérez vele, rohammentősként pedig találkozott hasonló balesetekkel, és tudja, mekkora bátorságra volt szükség ahhoz, hogy a tanár megtegye, amit megtett.



A felhívásban azt ígérte: a londoni magyar nagykövetséget fogja megkeresni, hogy segítsenek eljuttatni a pénzt Vígh Györgynek. Nem sokkal az adománygyűjtés indulása után, kedd este kiposztolta, hogy már beszélt is a követséggel, ahol nagyon segítőkészek voltak, és az iskolán keresztül jut el majd a pénz a családhoz.

A gofundme.com oldalon magán nincs lehetőség arra, hogy az ember ellenőrizze, igazat mond-e az adománygyűjtő magáról vagy arról, mire költi majd a befolyt pénzt. A magyar külügyminisztérium azonban kérdésünkre megerősítette csütörtökön, hogy valóban volt kapcsolatfelvétel.

A nagykövetség maga nem gyűjthet pénzt, illetve nem vehet részt abban, de összekötöttük az említett urat az iskolával; valamint az iskolán keresztül felvettük a kapcsolatot Vígh Györggyel

- írták.

Charlie Josephről és a kezdeményezéséről szerdán a lakóhelye, Gloucester helyi lapjában cikk is megjelent. Eddig 123-an szálltak be a gyűjtésébe, a nevek alapján az adakozók többsége magyar volt, de akadtak azért többen az Egyesült Királyságból is.

Aki szeretne a veronai tragédia sérültjei, az áldozatok hozzátartozói javára adakozni, Magyarországon is megteheti. Az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójáról itt találja a részleteket.