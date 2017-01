Trump visszahozná a hírhedt CIA-s kínzásokat

Visszaállítaná a CIA által korábban alkalmazott, kínzásba hajló vallatási módszereket Donald Trump frissen hivatalba lépett amerikai elnök – írja az Independent. Trump az ABC Newsnak adott interjújában beszélt arról, hogy titkosszolgálati tisztségviselők azt mondták neki, "a kínzás működik" és "abszolút" vissza is hozná, hiszen "a tűz ellen tűzzel kell harcolni".

A kínzásokba betekintést nyújtó jelentést 2014 decemberében hozták nyilvánosságra, és rögtön nagy vihart is kavart, világszerte tiltakozást váltott ki. A kínzásokat a brutalitásuk mellett a kérdéses hatékonyságuk miatt is kritizálták. A jelentésről ebben a cikkben írtunk hosszabban, az alkalmazott módszerek lényegét itt magyaráztuk el, a kínzások szellemi atyjainak tekinthető pszichológusokat pedig itt mutattuk be.

Fotó: Kevin Lamarque / Reuters

Dick Cheney, a Bush-kormány alelnöke már akkor is arról beszélt, hogy szerinte megérte a terrorizmus elleni harcban a kínzáshoz nyúlni, és egy akkoriban született felmérés szerint az amerikaik többségének ezzel nem is volt különösebb gondja. 2015-ben a szenátus ennek ellenére nagy többséggel úgy döntött, törvényben tilt meg mindennemű kínzást az Egyesült Államokban.

Trump arról is beszélt, hogy gondolkodnak a korábban világszerte működtetett titkos CIA-börtönök újranyitásán is. Ezeket szintén George W. Bush elnök idején használták a terrorizmus elleni háborúban, később Barack Obama záratta be őket.

Az elnök azt mondta, az általa kinevezett CIA-elnökre és védelmi miniszterre, vagyis Mike Pompeóra és James Mattisre fog hagyatkozni ezekben a kérdésekben, és ha ők nem akarják visszaállítani a régi módszereket, akkor ő se fogja erőltetni, de ha úgy döntenek, szükség van minderre, akkor ő is ezen fog dolgozni. Annyi biztos, hogy a republikánusok többsége továbbra is ellenzi a kínzások visszaállítását.