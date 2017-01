Egy régi barát csuklóztatásával indíthatja Trump a nemzetközi karrierjét

Donald Trump péntek délután először találkozik külföldi kormányfővel amerikai elnökként. A jó kapcsolatok hagyományát erősítendő a brit kormányfő, azaz Theresa May lesz a szerencsés, akinek elsőként kell alakítania valamiféle viszonyt az új elnökkel. És a körülményeket ismerve nincs könnyű helyzetben.

A Brexit után egyedül maradó briteknek egyfelől nagyon nem jön jól, hogy a NATO-t is bíráló Trump egy bezárkózó Amerikát akar, másfelől viszont az új elnök üdvözölte a Brexitet, és – Anne Applebaum Washington Postban megjelent véleménycikke szerint – saját győzelmének előszeleként, egyfajta hálával tekint rá.

Theresa May is hasonlóan kettős érzésekkel indulhat neki a megbeszéléseknek. Neki az általa amúgy ellenzett Brexit után nagyon szüksége van történelmi szövetségesére, elsősorban egy kereskedelmi szerződést kellene összehoznia a Brexit utáni időkre. Úgyhogy örömmel rohan annak a Trumpnak a karjába, aki azt mondta, hogy Amerika kétoldali kereskedelmi tárgyalásait illetően a britek "a sor elején állnak".

Ám azzal az üzletember-Trumppal kell majd megküzdenie, aki valójában rühelli a szabadkereskedelmet, minden szerződést "ki nyer és ki veszít" ügyként kezel, figyelmeztet a Politico. A brit Guardian egyik publicistája úgy fogalmazott, hogy May olyan helyzetben akar szerződést kötni, mint az az ember, aki eladta a házát, és most keres egy másikat, miközben nincs hol laknia. És ezt az ingatlanos Trump ki is fogja használni.

Hogy az egész még bonyolultabb legyen, a nemzetközi dolgokról is mást gondolnak. Trump bezárkózása, "America first" hozzáállása, Putyinbarátsága közismert, May viszont még az amúgy Trump-barát csütörtöki beszédében is hangsúlyozta, hogy nem szabad hátat fordítani a nemzetközi intézményeknek, hogy a kínzás nem elfogadható, hogy valóban nem kell feltétlen beleszólni a világ minden országának folyamataiba, de a szövetségesekért igenis ki kell állni. Jelzésértékűen nosztalgiázott egy kicsit arról is, amikor a britek és Amerika uralták a világot, megalapították az ENSZ-t, és azt mondta, most is kéz a kézben kell vezetniük a világot.

Whiskys edény és szoftpornós Mind a brit, mind az amerikai sajtó megjegyezte, hogy May egy quaich-et visz ajándékba Trumpnak. Ez egy olyan, kétfülű skót whiskyivó-edény, ami a bizalmat szimbolizálja az átadó és az átvevő között. És bár Trump büszke a skót őseire, ő maga nem iszik alkoholt. "Cserébe" a Fehér Háznak sikerült elrontania a brit kormányfő nevét több belsős dokumentumban is. Kihagyott a keresztnevéből egy h betűt, így lett belőle Teresa May, aki egy ismert vetkőzőmodell és szoftpornós a briteknél, és akivel korábban is viccelődtek emiatt.

És ha ez az egész még nem lenne elég kellemetlen a "Globális Britannia" szlogent választó Maynek, az egészet úgy kell véghezvinnie, hogy a büszke brit választók rühellik Trumpot, sokkal jobban, mint Busht valaha. Még May is bírálta a kampányban például a muszlimokat vagy a nőket érintő beszólásai miatt. És a britekhez ezer szálon kötődő kontinentális Európa vezetése sincs elragadtatva az amerikai elnöktől.

Trumpnak ehhez képest "csupán" az elsősége miatt lesz nagyon fontos a találkozó, mert ha May-jel elrontja a dolgokat, akkor más országokkal is nagyon nehéz lesz együttműködnie, a világ pedig az első igazi éles helyzetben ismételten megkérdőjelezi majd az államférfiúi képességeit, írja a Politico.

A Washington Post értékelése szerint May valójában mindenben közelebb áll Európához, mint Trumphoz, most a Brexit miatt mégis meg van kötve a keze, és nem viselkedhet kedve szerint. Vagy ahogy a Politico címe leegyszerűsíte: