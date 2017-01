Bepánikolt a Google a Trump által kitiltott munkatársai miatt

A Google vezetése egy belső utasításban haladéktalanul visszarendeli az Egyesült Államokba az összes olyan munkatársát, akik azokban az arab országokban vannak, amelyek ellen Donald Trump elnök beutazási tilalmat vezetett be.

Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy sokkal szigorúbban fogják szűrni, ki léphet be az országba. Az elnöki rendelettel azonnali hatállyal és határozatlan időre felfüggesztette szíriai menekültek befogadását, és 120 napra felfüggesztette a beutazást Szíriából, Iránból, Irakból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből.

Az amúgy indiai származású Google-vezető, Sundar Pichai azt írja: több mint száz alkalmazottjukat érintheti a beutazási korlátozás, írja a Bloomberg. Pichai szerint fájdalmas látni, milyen hatással van az elnöki rendelet a vállalat alkalmazottaira. A Google mindig egyértelművé tette, hogy támogatja a bevándorlást, és ez ezután sem változik.

Az érintett emberek a Google-nak dolgoznak, de munkájuk miatt gyakran kell külföldre utazniuk. A Google attól tart, hiába van érvényes vízumuk, nem térhetnek vissza az USA-ba. A cég szerint fennáll a veszély, hogy családok szakadnak szét, és nagy nehézségekbe ütközik a jövőben tehetséges szakemberek Egyesült Államokba utaztatása. Az elnöki rendelet azokra is vonatkozik, akiknek már zöldkártyája, azaz állandó tartózkodásra jogosító engedélyük van, amivel munkát is vállalhatnak az Egyesült Államokban.

A Google nem az egyetlen olyan cég, amely korábban és most is hangoztatja, hogy az ő tapasztalataik szerint káros lehet a bevándorlók kitiltása – az IT szektor mellett a tudományos kutatások és az űrkutatás terén is komoly fennakadásokat okozhat, ha az USA hirtelen olyan embereket nem enged vissza, akik évek óta ott élnek és dolgoznak.

A probléma azonban nem teljesen új. Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője hónapokkal Trump megválasztása előtt válaszolt őszintén egy témába vágó kérdésre, és a válaszból kiderült, hogy Musk cégeihez is szívesen vettek volna fel sokkal több külföldi szakembert, de korábban is léteztek korlátozások, melyek megakadályozták őket ebben. Azok azonban nem elnöki határozatok voltak, csak szigorú szabályok írták elő, milyen átvilágításon kell átmennie annak, aki az űriparban akar dolgozni.

Trump elnöki rendeletének már látszanak a hatásai. Nem engedtek felszállni öt iraki és egy jemeni állampolgárt egy New Yorkba tartó EgyptAir járatra, jelentette a Reuters. Az érintettek tranzitutasként érkeztek a kairói repülőtérre. A források közölték: annak ellenére tartóztatták fel, majd irányították át őket hazájukba tartó járatokra, hogy érvényes vízumuk volt az Egyesült Államokba.

Az elnöki rendelet szerint a 120 nap letelte után elsőbbséget élvez majd a vallásuk miatt üldözött kisebbségek befogadása ezekből az országokból. Trump korábban közölte, hogy a Közel-Keletről menekülő keresztények élveznek majd előnyt.

A Qatar Airways katari légitársaság szombaton figyelmeztetést tett közzé a honlapján. A szöveg szerint az említett hét muszlim ország állampolgárai csak akkor utazhatnak az Egyesült Államokba, ha állandó tartózkodásra jogosító engedélyük (zöldkártyájuk) van, vagy ha külföldi kormányok, az ENSZ, nemzetközi szervezetek vagy a NATO alkalmazottaiként kaptak vízumot.

Később szombaton Gillian Christensen, a nemzetbiztonsági hivatal szóvivője módosította a fenti közlést. Eszerint a hét muszlim ország állampolgárait érintő beutazási tilalom a "zöldkártyásokra" is vonatkozik.