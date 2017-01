Lukasenko: Ukrajna a függetlenségéért harcol

Alekszandr Lukasenko, Fehéroroszország elnöke egy tudósokkal és tanárokkal folytatott megbeszélésen azt nyilatkozta, hogy "a testvéri Ukrajna" jelenleg a függetlenségéért harcol, írja a Moscow Times. Emellett hozzátette, hogy az ő népe nem engedheti meg magának az ilyen harcokat. "Mi békeszerető emberek vagyunk" – mondta.

Az országot 22 éve vezető diktátor azt is elismerte, hogy most Fehéroroszország is nehéz helyzetben van, de szerinte ez nem politikai, hanem gazdasági eredetű probléma. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Lukasenko és Putyin viszonya megromlott egy két ország közötti hitelezési vita miatt, és Oroszország 2017 első negyedévében 12 százalékkal csökkenteni fogja a Fehéroroszországba küldött kőolaj mennyiségét.