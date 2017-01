Trump és Putyin a terrorizmusról beszélt telefonon

Donald Trump szombaton telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája az volt, hogy közös erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi terrorizmus legyőzése érdekében. Az orosz elnöki hivatal közleménye szerint a két nagyhatalom vezetője arról tárgyalt, hogyan tudják együttes erővel legyőzni az Iszlám Államot Szíriában.

Sokan attól tartottak, hogy az amerikai elnök feloldaná az Oroszország elleni gazdasági szankciókat, de ez nem történt meg. Bár Vlagyimir Putyin és Donald Trump is hangsúlyozta a gazdasági kapcsolatok helyreállítását, a Kreml tájékoztatása szerint nem került szóba a szankciók enyhítése.

Trump és Putyin ezen kívül számos más témáról is szót ejtett, köztük a közel-keleti helyzetről, az arab-izraeli konfliktusról és az iráni atomprogramról. A Kreml közleménye szerint "érintették az ukrajnai krízis fontos aspektusait" is. A telefonbeszélgetésen megállapodtak arról, hogy egy későbbi személyes csúcstalálkozóról is egyeztetést kezdenek.

Angela Merkel német kancellár és Trump közös közleménye szerint számos témáról részletesen beszéltek, így a NATO-ról, a távol-keleti és a közel-keleti helyzetről, Észak-Afrikáról, az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokról és a kelet-ukrajnai helyzetről. Mindketten megerősítették, hogy szükség van a szoros együttműküdésre Németország és az USA biztonsága és jóléte érdekében. A kétoldalú kapcsolatokat a jövőben még jobban szeretnék elmélyíteni.

A közlemény szerint Merkel és Trump egyetértett abban, hogy alapvető fontosságú a NATO-nak a transzatlanti kapcsolatokra gyakorolt hatása, és szerepe a béke és a stabilitás megőrzésében. A két politikus szerint a NATO-t fel kell készíteni a 21. század kihívásaira, a katonai képességek fejlesztése érdekében pedig minden tagállamnak megfelelő pénzügyi hozzájárulást kell tennie, ami a közös biztonságot szolgálja.

Mint pénteken bejelentették: Donald Trump amerikai elnök szombaton telefonon beszél több ország vezetőjével, Putyinon és Merkelen kívül Abe Sindzó japán kormányfővel, Francois Hollande francia elnökkel és Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnökkel is.

Francois Hollande francia elnök figyelmeztette Donald Trump amerikai államfőt a protekcionizmus veszélyeire a szombaton folyatott telefonbeszélgetésük során, közölte a francia elnöki hivatal. A francia elnök szerint Trump protekcionista megközelítése gazdasági és politikai következményekkel járhat. "Egy instabil és bizonytalan világban a bezárkózás zsákutcába vezet" - fogalmazott Francois Hollande. Hollande emellett felhívta Trump figyelmét arra, hogy tiszteletben kell tartani a demokratikus értékeket. A NATO-ra kitérve hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség alapvetően szükséges, és felhívta amerikai kollégájának a figyelmét a párizsi klímavédelmi megállapodás fontosságára.

Abe Sindzó japán miniszterelnökkel Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a szigetország biztonságának védelme mellett. A két politikus áttekintette James Mattis amerikai védelmi miniszter tokiói látogatásának tervét és az észak-koreai "nukleáris fenyegetés" kérdését. Megegyeztek abban is, hogy elmélyítik a két ország kapcsolatát a kétoldalú kereskedelem és a beruházások terén.