New York Times: Letartóztattak három orosz hírszerzőt, akik az USA-nak szivárogtattak

Az utóbbi bő fél év egyik legtöbbet tárgyalt témája volt, hogy az amerikai elnökválaszást és főleg a Demokrata Pártot hekkertámadások és szivárogtatások egész sora sújtotta, ami végső soron Donald Trump győzelmével zárult választás eldöntésében is kulcsszerepet játszhatott. Az amerikai kormányszervek egyértelműen kijelentették, hogy a támadások mögött Oroszország és maga Vlagyimir Putyin áll. A megválasztása után tartott első hivatalos sajtótájékoztatóján az orosz szállal hónapokig szkeptikus Donald Trump is elismerte a Kreml szerepét. Mégis, eddig kevés bizonyíték került nyilvánosságra, nem volt egyértelmű, hogy mi okozta az amerikai hírszerzés magabiztosságát a témában.

Most ez az űr betöltődni látszik, a New York Times hírszerzési és moszkvai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az orosz hatóságok hazaárulás vádjával letartóztattak két kiberműveletekre szakosodott titkosszolgálati alkalmazottat és egy számítógépes biztonsággal foglalkozó szakértőt. Név szerint Szergej Mihajlovot, az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik kiberbűnözés elleni harcért felelős vezetőjét, Ruszlan Sztojanovot, az orosz kiberbiztonsági cég, a Kaspersky Lab számítástechnikai incidenseket felderítő csapatának vezetőjét is és Dmitrij Dokucsajevet, aki orosz lapértesülések szerint korábban hekkerként dolgozott, de egy bankkártyás csalás után letartóztatták és beszervezték az FSZB-hez.

Közülük Mihajlovot a munkahelyén tartóztatták le, több szemtanú arról számolt be, hogy az elfogás során fekete zsákot húztak a fejére és úgy vitték ki az irodájából. A vád szerint ők hárman információkat szivárogtattak az Egyesült Államoknak. A New York Times úgy tudja, hogy

ezekre az információkra hivatkozva állítja Washington, hogy az oroszok állnak a kibertámadások mögött.

Ezt egy korábbi és egy aktív amerikai hírszerző is megerősítette a lapnak. A letartóztatásokra még december elején került sor.

Mark Galeotti prágai Oroszország-szakértő szerint a botrány kirobbanása óta egyértelmű volt, hogy az amerikaiak nem csak számítógépes bizonyítékokra alapozták a kijelentéseiket, ezért ő nagyon valószínűnek tartja azt a feltételezést, hogy az árulással vádolt oroszok azok, akik az amerikaiaknak kiadták az orosz hekkelésről szóló bizonyítékokat.

Az oroszok céljairól egyelőre csak spekulációk vannak, az egyik ilyen, hogy a három vádlott tárgyalása során közvetetten elismeri az orosz állam, hogy a USA-nak kiadott információk hitelesek, és az oroszok szándékosan befolyásolták az elnökválasztást. Ezzel erősen megkérdőjeleződne Donald Trump legitimációja. Továbbá a beismeréssel Putyin a saját hatalmát, befolyását is fitogtatná, azt üzenve, hogy akár az amerikai belpolitikába is be tud avatkozni, komoly következmények nélkül.