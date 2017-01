A Fehér Ház kitart a beutazási tilalom mellett

Az országunknak erős határokra és extrém átvilágításra van szüksége, MOST! Nézzétek meg mi történik Európa-szerte, sőt, az egész világon - káosz!

– twittelte ki Donald Trump, amerikai elnök magyar idő szerint vasárnap délután. A Trump-adminisztráció a bírósági ítéletek, és a tömeges tiltakozások ellenére továbbra is kitart amellett a pénteken életbelépő rendelet mellett, amely hét muszlim országból megtiltotta a beutazást az Egyesült Államokba. A rendelkezés Irán mellett hat arab országra, Irakra, Szíriára, Jemenre, Szudánra Líbiára és Szomáliára vonatkozik.

Vasárnap reggel írtuk meg, hogy az amerikai bíróság felfüggesztette Trump pénteki rendeletét, így nem utasíthatók ki azok a beutazók, akik a hét ország állampolgáraira kiterjedő elnöki döntés érvénybe lépésekor már úton voltak, de csak az amerikai repülőterekig juthattak. Körülbelül kétszáz emberről lehet szó. Azért nem több, mert sokakat már az Egyesült Államokba induló gépekre fel sem engedtek az érvényes beutazási, munkavállalási engedély ellenére sem.

A BBC legfrissebb cikke szerint Trump kabinetfőnöke azt mondta, eddig 325 000 emberből, akiket érintett a törvény csak 109 utazót tartóztattak fel. A lépést széles körben elítélték, tizenhat főállamügyész szerint a rendelet alkotmányellenes. Egy szövetségi bíró ideiglenesen leállította a vízummal utazók deportálását.

Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége (ACLU) fordult a bírósághoz, vitatva a menekültek befogadását is felfüggesztő elnöki rendelet jogszerűségét, amely a beutazást egyelőre 90 napra tagadja meg a hét említett ország állampolgáraitól. Ez azonban nem jelenti, hogy szabadon távozhatnak a tranzitzónában rekedtek. Az elnöki rendelet jogszerűségének megvitatása után dől el, hogy beléphetnek az Egyesül Államokba, vagy visszaútra kényszerülnek.

A brit kormány tárgyalt Trumpékkal A brit külügyminisztérium szerint csak azokra vonatkoznak az amerikai elnök által elrendelt beutazási korlátozások, akik közvetlenül az átmeneti tilalomról szóló rendeletben megnevezett hét országból indulnak az Egyesült Államokba, írja az MTI. A tárca honlapján vasárnap este megjelent tájékoztatás szerint Boris Johnson külügyminiszter a nap folyamán tárgyalásokat tartott Donald Trump kormányának illetékeseivel, és e megbeszélésekből kiderült: azokra, akik nem a megnevezett hét országból, hanem bármely más országból, például az Egyesült Királyságból utaznak Amerikába, nem vonatkozik az elnöki rendelet, és nekik nem kell számolniuk fokozott ellenőrzéssel, függetlenül állampolgárságuktól vagy születési helyüktől. Az ideiglenes amerikai beutazási tilalom hét muszlim országra érvényes: Szíriára, Iránra, Irakra, Szudánra, Líbiára, Szomáliára és Jemenre. Az Egyesült Államok emellett felfüggesztette a szíriai menekültek befogadását is.

A Fehér Ház előtt, illetve több amerikai reptéren is rengetegen tüntetnek a rendelet ellen. Vasárnapra már három szövetségi államban - Massachusettsben, Virginiában és Washingtonban is - szövetségi bírák csatlakoztak Ann Donnelly New York-i bíró szombati döntéséhez, miszerint a repülőtéren feltartóztatott utasokat el kell engedni. A belbiztonsági minisztérium vasárnap közleményben tudatta, hogy elfogadja a bírói döntéseket, ám ezek nem befolyásolják az elnöki rendelet végrehajtását, írja az MTI.

A rendeletet az amerikai elnök saját pártjának emberei, republikánus politikusok is bírálták és óvatosságra intettek: Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője az ABC televízióban jó ötletnek tartotta a szigorítások bevezetését, ám óvatosságra intett, és felhívta a figyelmet arra, hogy "a radikális iszlamista terrorizmus elleni küzdelemben a legfontosabb forrásaink a muszlimok, mind országunkban, mind külföldön".

John McCain arizonai republikánus szenátor - a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának vezetője - szerint az elnöki rendelet végrehajtásának folyamata zavaros, és "néhány térségben valószínűleg táptalajt teremt az Iszlám Állam propagandájának". A szenátor még azt is felvetette, hogy Irakra nem kellett volna kiterjeszteni az elnöki rendelet érvényét, hiszen az iraki erők az amerikaiakkal együtt harcolnak az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen. Bírálta az elnöki rendeletet Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor is, aki - McCainhez hasonlóan - attól tart, hogy a rendelet lovat ad a terroristák alá, és ezzel éppen az Egyesült Államok biztonsága kerül még nagyobb veszélybe.