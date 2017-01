Irán továbbra is szívesen látja az amerikaiakat

Irán nem tesz visszamenőleges hatályú intézkedéseket az állampolgárait kitiltó amerikai rendeletre, minden, érvényes iráni vízummal rendelkező amerikait szívesen lát az országban – idézi az MTI Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter vasárnapi Twitter-üzenetét. A barátság azért így sem felhőtlen:

Miközben tiszteljük az amerikaiakat, és különbséget teszünk köztük és az ellenséges amerikai politikák között, Irán viszonozni fogja a lépést állampolgárai védelme érdekében

– tette hozzá Zaríf.

Teherán szombaton feldúltan fogadta a hírt, hogy Donald Trump amerikai elnök hét, muszlim többségű ország, köztük Irán állampolgárait kitiltotta az Egyesült Államokból, és válaszlépéssel fenyegetőzött. A világszerte nagy felfordulást okozó, majd egy bíróság által részben felfüggesztett rendeletet világszerte több vezető is nyíltan kritizálta, köztük Theresa May brit miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár is.