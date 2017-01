Hivatalos: Gorka Sebestyén tényleg Trumpnak dolgozik

Emlékeznek még Gorka Sebestyénre? Londoni emigráns magyarok gyermeke, az Antall-kormány idején a Für Lajos vezette hadügynek dolgozott, majd Orbán tanácsadója lett.

Gorka a twitteren jelentette be, hogy immár hivatalos az, amit a Business Insider nyomán egy hete a 444 is megírt: Donald Trumpnak, az Amerikai Egyesült Államok elnökének fog dolgozni

Well the radio silence is over.

Congrats to those who guessed!



Honored to be Deputy Assistant to the President of the United States.

MAGA pic.twitter.com/wgTy70E4jx