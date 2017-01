Trump kirúgta az ideiglenes igazságügyi minisztert

Donald Trump hétfőn éjjel azonnali hatállyal menesztette Sally Q. Yates ideiglenes igazságügyi minisztert, írja a New York Times. Az Obama által kinevezett Yates kollégáinak írt feljegyzésében megkérdőjelezte az amerikai elnök beutazási rendeletének jogszerűségét. Yates utódjául Dana J. Boente, kelet virginiai ügyészt nevezték ki, ő szintén ideiglenesen tölti be a posztot.

10 napja töltötte be a legfőbb ügyészi posztot, eredetileg csak addig, amíg utódja, Jeff Sessions meghallgatása véget nem ér. Sessions az elnökválasztási kampányban éppen a bevándorláspolitikával kapcsolatban adott tanácsokat Trumpnak. 2015-ben 25 oldalas jelentést is írt a témában „Bevándorlási kézikönyv az új republikánus többségnek” címmel, amelyben a munkavállalói vízumok korlátozása és a ki- és belépés szigorítása mellett érvel. Sessions ellenzi, hogy a papírokkal nem rendelkező bevándorlók állampolgárságot kapjanak, és a mexikói határra tervezett falat is támogatja.

Óriási zűrzavart és felhördülést okozott Donald Trumpnak a múlt héten új rendelete, amely hét ország állampolgárait tiltotta ki az Egyesült Államokból. A bíróság ugyan rendeletet kifogásoló jogvédő szervezeteknek adott igazat, de bíró által elrendelt felfüggesztés csak részeredmény: a beutazási tilalmat nem írja felül, csupán abban akadályozta meg Trumpot, hogy a már amerikai repülőterekre érkezett, zöldkártyával – esetleg csak vízummal – rendelkezőket kiutasítsák.