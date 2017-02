Olyan tunézai terroristát fogtak el a németek, akit egyszer már elengedtek

A német rendőrség szerda hajnalban razziát tartott, és Frankfurtban elfogott egy terrorizmussal gyanúsítható 36 éves tunéziai férfit. Azzal gyanúsítják, hogy az Iszlám Államot támogató hálózatot épített ki Németországban, és merénylet elkövetését is tervezte, ami még kezdeti fázisban volt.

De a férfiról kiderült más is. Korábban részt vett a 2015. március 18-án a tuniszi Bardo Múzeumnál elkövetett terrortámadás megtervezésében, ahol 21 turistát lőttek le. És még valami: az is kiderült, hogy a férfit egyszer már őrizetbe vették a németek, de el kellett engedniük, írja a Bild.

2003-2013 között a tunéziai férfi Németországban élt.

2008-ban testi sértésért pénzbüntetésre ítélték Frankfurtban, de a büntetést nem fizette be. Emiatt 48 napi elzárásra ítélték, a fogdába azonban nem vonult be.

2015 márciusában részt vett a tuniszi Bardo múzeumnál végrehajtott merénylet megtervezésében. A tunéziai fővárosban Kalasnyikovval nyitottak tüzet buszról leszálló turistákra, majd túszokat is ejtettek. A merényletben 21 turista halt meg. Az épületbe behatoló kommandósok lelőtték a két merénylőt. A bevetésben egy kommandós is meghalt. A támadást az Iszlám állam vállalta magára.

2015. augusztus: A tunéziai terrorista ismét Németországba érkezett. Menekültként.

2016. március 7-én az Iszlám Állam más terrorszervezetekkel együtt megpróbálta elfoglalni a tunéziai Ben Guerdane városát, hogy kikiáltsák a tunéziai "Emirátust". A tunéziai férfi ennek az akciónak a tervezésében is részt vett. Az összecsapásokban 45 terrorista, 13 kommandós és hét civil halt meg. Az esetet terrortámadásnak minősítették.

2016. június 3-án a tuniszi hatóságok elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen terrorizmus gyanúja miatt.

2016. augusztus 15-én a német rendőrség Frankfurtban elfogta a 36 éves tunéziait.

2016. augusztus 24-én a frankfurti bíróság elrendelte a férfi kiadatási őrizetét, mivel tudták, hogy Tunéziában terrorcselekmények gyanújával körözik.

A tunéziai terroristának azonban előbb le kellett ülnie a 2008-ban Frankfurtban elbliccelt 43 napi fogdáját.

2016. szeptember 27-én letöltötte a büntetését. Ezután lépett életbe a kiadatási őrizet, ami maximum 40 napig tarthat.

A férfi kiadatásához szükség lett volna a tunéziai hatóságok válaszára. A németek vártak, vártak, vártak, de az nem érkezett meg.

2016 novemberében letelt a 40 nap, így a tunéziai terroristát kénytelenek voltak szabadon engedni.

A német rendőrség dícséretére legyen mondva, hogy a tunéziait nem hagyták felszívódni. Szoros, 24 órás megfigyelés alatt tartották. Szerdán így a terrorelhárítók házhoz mentek hozzá. Nem tanúsított ellenállást.

Az eset több ponton hasonlít a berlini karácsonyi vásáron a tömegbe gázoló és 12 embert meggyilkoló Anis Amri esetéhez. A börtönviselt tunéziai férfi illegálisan jutott be Németországba, később menedékkérelmet nyújtott be, visszaélt a segélyekkel és közben szabadon utazgatott Németországban. Őt is ki akarták toloncolni, de a tunéziai hatóságok késlekedése miatt meg kellett szüntetni a kiadatási őrizetét. A terrorelhárítás figyelte egy ideig, de ezt leállították, majd nyoma veszett. Ezután követte el a merényletet.