A román kormány külföldi manipulációt lát a tüntetések mögött

Nem vagyok biztos abban, hogy ezt a kampányt Romániából koordinálják

– mondta Liviu Dragnea, a román szociáldemokrata kormánypárt elnöke a napok óta tartó tüntetések kapcsán. A román kormány kedd este fogadott el egy rendeletet, ami a hivatali visszaélésre, hanyag kezelésre, érdekellentétre és bűnpártolásra vonatkozó cikkelyeknél enyhít a Btk. szigorán, amire országszerte több százezres tüntetés kezdődött. Csak Bukarestben csütörtökön 150 ezren lehettek az utcán.

A kormánypárti Liviu Dragnea szerint "manipulációs szándékú, félretájékoztató kampány" zajlik és emiatt vonultak tüntetők százezrei az utcákon. A manipuláció pedig valószínűleg külföldről érkezik. Szerinte nem szabad csak a médiából tájékozódni, ott félreértelmezik a rendeletet, azt javasolja, olvassa el mindenki. És hozzátette, hogy az ellene folyó pereket sem ússza meg az új rendelettel, nem azért hozták meg, hogy ő megússza.

Az elfogadott rendelet egyik része alapján hanyag kezelésért nem indítható többé büntetőeljárás, és ezentúl - másodfokú rokonságig - nem lehet majd bűnpártolással vádolni az elkövető családtagjait. A büntető perrendtartás módosítása azonnal, a törvénykönyv módosítása a közzétételtől számított tíz napon belül lép hatályba.

Több EU-s ország ítélte el a friss román rendeletet, Romániában az RMDSZ is felszólalt ellene, sőt, Klaus Johannis köztársasági elnök is tiltakozott a rendelet ellen. "Románia alkotmánya 88. cikkelyének megfelelően beszédet kívánok intézni a parlamenthez a büntetőjog módosítása, illetve az ez által kiváltott események kapcsán" - írta Johannis a két házelnöknek. (via 444.hu, transindex.ro, maszol.ro)

A külföldi manipulációs vád már Romániában is gyakorlat lett. Ugyanez a Liviu Dragnea, akár csak a magyar kormány mostanában arról beszél, hogy szigorú vizsgálatnak kell alávetni a közhasznúaknak nyilvánított civil szervezeteket, mert azok között vannak olyanok, amelyek a törvényesség határát súrolják. Így aztán Soros György is elkerülhetetlen volt számára:

Ez az ember, aki a '90-es évektől kezdődően különféle alapítványokat és szervezeteket létesített Romániában, semmi jót nem tett az országnak, csak a rosszat finanszírozta

– mondta róla.