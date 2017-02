Könnyítenének az amerikai képviselők a fegyvervásárláson

Az amerikai kongresszus csütörtökön visszavont egy intézkedést, ami eddig korlátozta a mentális betegséggel élők fegyverhez jutását, számolt be róla a The Hill. A törvényt még Barack Obama idején vezették be, most a képviselők 235-180 arányú döntés értelmében azonban visszavonhatják azt, ha egyszerű többséggel a szenátus is megszavazza. Ezután kerülhet Trump elnökhöz aláírásra.

A törvény eddig kötelezte, hogy a mentális betegséggel rendelkező amerikaik csak az FBI ellenőrzése után juthassanak lőfegyverhez. A legnagyobb fegyverlobbi, a National Rifle Association szerint viszont a törvény teljesen átlagos törvénytisztelő polgárokat is megfosztotta a fegyvervásárlástól.

Barack Obama elnöksége ideje alatt több kísérletet tett arra, hogy megnehezítse a fegyverhez jutást, amit a republikánusok mindig támadtak. Most, hogy többségben vannak a kongresszusban és a szenátusban is, sokkal könnyebben tudnak ezeken lazítani.