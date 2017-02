400 ezer órát vett el utasai életéből a londoni metró

Közel 400 ezer órát pazaroltak el az életükből a londoni metrón utazók 2016-ban a túlzsúfoltság okozta késések miatt - derül ki az angol liberáldemokraták londoni szervezetének kutatásából. Ez a háromszorosa a 2012-es adatnak, írja az Independent.

A kutatás Caroline Pidgeon nevéhez kötődik és az állomásokon lévő tömegen történő átjutás mellett a korlátoknál való sorban állást is figyelembe vették benne. Pidgeon szerint a számok azt mutatják, hogy a londoni metró képtelen lépést tartani a népességnövekedéssel járó pluszkereslettel, valamint a rekordmennyiségű turistával.

Szerinte egyébként nem csak az fontos, hogy megoldják a metróvonalak túlzsúfoltságból eredő problémáit, hanem az is, hogy kreatív új irányelveket vezessenek be a kereslet kordában tartására. Ilyen lehetne például a fél 8 előtti utazások kedvezményessé tétele, hogy minél többen válasszák a reggeli csúcson kívüli utazást.

Steve Griffiths, a londoni metró ügyvezető igazgatója máshogy látja a dolgokat, szerinte a zsúfoltság sokszor inkább a következménye, mint az okozója a késéseknek. Griffiths szerint is szükség van a hálózat fejlesztésére, de szerinte a londoni metró a világ egyik legnagyobb beruházási programjával rendelkezik. Az új vonalak megnyitása mellett a jelenlegi vonalak korszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetnek, emellett pedig a Crossrail 2 nevű vasútvonalat is minél előbb elkezdenék építeni, hogy London képes legyen megfelelni a növekvő igényeknek.