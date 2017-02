Tüzet nyitott egy katona a Louvre-nál egy Allah akbart kiabáló támadóra

Cikkünk folyamatosan frissül.

Tüzet nyitott egy késsel rátámadó férfira egy francia katona a párizsi Louvre múzeum mellett péntek reggel 10 óra körül - írja az Independent. A múzeumot és a mellette lévő földalatti bevásárlóközpontot (Carrousel du Louvre) kiürítették, a metrómegállót is lezárták.

A támadó súlyosan megsérült. A támadó egy táskával akart bejutni a múzeumba, a tűzszerészek a helyszínen vizsgálódnak. Az Independent szerint a férfi Allahu akbart kiabált.

A Sky News szerint a francia belügyminiszter megerősítette, hogy egy komoly incidens történt a helyszínen.

Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN