Ejtették a vádakat Trump magyar származású tanácsadója ellen

Ejtették a vádakat Gorka Sebestyén, Donald Trump, magyar származású tanácsadója ellen. Gorka még 2015-ben keveredett összetűzésbe a törvénnyel, amikor egy lőfegyverrel a táskájában akadt fent egy reptéri ellenőrzésen, írta meg a Washington Free Beacon. Ezért 150 dolláros bírságra ítélték, illetve olyan alkut kötött, hogy megszüntetik ellene az eljárást, amennyiben a következő 6 hónapban nem követ el semmit.

Gorkának volt engedélye a fegyverre és azzal védekezett, hogy egyszerűen elfelejtette, hogy egy olyan táskával indult útnak, amiben ott maradt a pisztolya is. Lőni azok után kezdett el tanulni, hogy több életveszélyes fenyegetés érte őt és a családját is. Erről az FBI-t is értesítette, akik nem árulhattak el semmit konkrét ügyről csak azt, hogy nyomoznak és nagyon komolyan veszik az ilyeneket.

Most, hogy letelt az alkuban meghatározott időszak, tárgyaláson tekintették át az ügyet, ahol Gorka személyesen nem jelent meg, csak az ügyvédje képviselte őt. Christopher Oprison azt mondta, hogy védence hibázott, amit elismert, de szeretné az ügyet maga mögött hagyni és a munkájára koncentrálni. A bíró megállapította, hogy Gorka nem követett el semmit, így megszüntette az eljárást.

Az egykor a magyar politikai életben is aktív tanácsadó, az utóbbi időben egyre többször képviseli az amerikai elnök, Donald Trump álláspontját különböző tévécsatornákon. Korábban megírtuk, hogy ő törte meg az adminisztráció CNN bojkottját, a napokban pedig a BBC-n is feltűnt, ahol azt mondta, hogy

nem szabad Trumpot diktátornak hívni az intézkedései miatt, hiszen egy demokratikus úton megválasztott vezetőről van szó.

Megvédte Trump intézkedéseit, amit a muszlimok kitiltásáról hozott. Hozzátette, hogy a közvélemény-kutatások szerint az amerikai emberek többsége támogatja az intézkedéseket. Azért hozták ezt a rendelkezést, mert nem akarják, hogy az történjen az Egyesült Államokban, mint Európában, ahol Párizs és Brüsszel utcáin mészárolnak le embereket.