Magyarok foglaltak el egy londoni luxusvillát

A 444.hu szúrta ki, hogy - ahogy mindig, mindenhol, mindenben -, magyar szál is van egy londoni anarchista akcióban. Korábban szintén ők számoltak be egy házfoglalásról: egy 15 millió fontos villába tört be egy ANAL (Autonomous Nation of Anarchist Libertarians) nevű anarchista csoport, ahol 25 hajléktalan embert szállásoltak el, akik korábban az utcán aludtak.

A hatóság azóta eltávolított mindenkit az épületből. A Daily Mail hosszú cikket közölt az akcióról, ebben egy videó is van arról, ahogy megérkezik a hatóság az épületbe. A videón pedig hallatszik, hogy magyarok adnak magyaroknak tanácsokat, hogyan tartsák az ajtót:

Hátadra vigyázzál, mert ha bebasszák az ablakot mögötted, az nem lesz jó

A lap cikke szerint a házfoglalók már ki is nézték a következő villát.