Szabadsággal és haladással csábítgatják az elnökjelöltek a franciákat

Szombaton belevágott az elnökjelölti kampányába Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Front (FN) vezetője, a pártalapító Jean-Marie Le Pen 48 éves lánya. Marine Le Pent a közvélemény-kutatások alapján a francia elnökválasztás április 23-i első fordulójában győztesnek várják, de a felmérések szerint a második, döntő fordulóban alulmarad majd, akármelyik másik jelölttel kell is megküzdenie.

A Nemzeti Front viszont bízik abban, hogy a francia elnökválasztások kimenetele évtizedek óta megjósolhatatlan. Marine Le Pen kétnapos lyoni rendezvényen ismertette a programját, a "száznegyvennégy pontot". Az MTI összefoglalója szerint ígérte, hogy

megvédi választóit a felgyorsult globalizációtól,

Franciaország kilép az euróövezetből,

megadóztatja a külföldiek munkaszerződését,

csökkenti a nyugdíjkorhatárt,

csökkenti a kisvállalatoknak a munkabérek utáni adóját és a jövedelemadót,

megemel bizonyos szociális juttatásokat.

az ingyenes oktatáshoz való jog nem minden franciaországi lakost illetne meg, csak a francia állampolgároknak járna,

15 ezerrel növelnék a rendőrség létszámát,

új börtönöket építenének,

csökkentenék a bevándorlást

Párizs kilépne a NATO integrált parancsnokságából,

kérik majd az EU átalakítását, Le Pen szerint ugyanis az uniónak a tagállamok szűk együttműködését kellene jelentenie, közös valuta és az emberek és áruk szabad mozgása nélkül. Ha ezt az uniós partnerek elutasítják, népszavazást ír ki az EU-ból való kilépéséről.

Programunk célja, hogy mindenekelőtt visszaadjuk Franciaország szabadságát és választási lehetőséget adjunk a népnek

- áll a programnyilatkozat előszavában. A dokumentumban kevés makrogazdasági részlet szerepel, nem esik benne szó az államadósságról, és nem tér ki arra sem, hogyan fogja a Le Pen-kormány növelni a jóléti kiadásokat az adócsökkentéssel párhuzamosan.

Le Pen kampányfőnöke, David Rachline a nyitórendezvényen arról beszélt, hogy Donald Trump megválasztása és a Brexit-döntés milyen ösztönzően hat a pártra. A BBC szerint konkrétan Magyarországot is megemlítette. "Trump győzelme után, a Brexit után, a magyarországi, ausztriai szavazások után és német patrióta barátaink felemelkedése után most rajtunk a sor, hogy megdöntsük az előrejelzéseket" - mondta.

Macron: Ilyet még nem láttak

A függetlenként induló volt szocialista gazdasági miniszter, Emmanuel Macron is Lyonban tartott szombaton kampányrendezvényt, ahol a haladás képviselőjének állította be magát. Több mint tízezren hallgatták meg Macront, aki most a második legnépszerűbb jelölt Marine Le Pen mögött, és esélyes bejutni a választások második fordulójába. Az MTI szerint azt ígérte: olyan előremutató intézkedéseket tesz majd, "amilyeneket még senki nem tett" az országban.

Macron arról beszélt, hogy ha megválasztják, Franciaországot a technológiai kutatások, az "innováció földjévé" teszi, növeli a foglalkoztatást, csökkenti az alkalmazottak által fizetett illetékeket, kíméletlenül fellép a terrorizmus ellen, és tesz azért, hogy az Európai Unióban fokozódjék a védelmi együttműködés és a külső határok védelme. Azt is mondta: szeretné, ha megszűnne a megosztottság a politikai baloldal és a jobboldal támogatói között, és megígérte, hogy kiáll a francia érdekek és értékek védelmében.

Korábban a választás nagy esélyesei közé számított Francois Fillon, a volt kormányfő is, de a konzervatív politikus a korrupciós botránya miatt visszaszorult a harmadik helyre.

Az elnökválasztás első fordulóját április 23-án, a másodikat május 7-én rendezik meg Franciaországban.