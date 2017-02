Trumpék fellebbeztek a beutazási tilalom felfüggesztése ellen

Fellebbezett szombaton az amerikai igazságügyi minisztérium Donald Trump amerikai elnök beutazási tilalmi rendeletének felfüggesztése ellen, amelyet egy seattle-i szövetségi bíró rendelt el az előző nap, írja az MTI.

Győzni fogunk. Az országunk biztonsága érdekében, győzni fogunk

- jelentette ki Trump újságíróknak.

A seattle-i szövetségi bíró, James Robart pénteki döntése azonnali hatályú és országos érvényű volt. Így újra lehetségesség vált a hét, muzulmán többségű ország (Szíria, Irak, Irán, Szudán, Líbia, Szomália és Jemen) állampolgárainak beutazása az Egyesült Államokba. A washingtoni külügyminisztérium közölte, hogy aki érvényes vízummal rendelkezik, beutazhat az Egyesült Államokba. A belbiztonsági tárca is bejelentette, hogy felfüggesztik a tilalmi rendelet alkalmazását.

A Reuters brit hírügynökségnek és az AP-nek sikerült megszereznie az igazságügyi tárca fellebbezési beadványát. Ebben a kormányzat azzal érvel, hogy

a rendelet felfüggesztése közvetlenül árt a közbiztonságnak,

megakadályozza egy elnöki rendelet végrehajtását,

és megkérdőjelezi az elnök döntését egy nemzetbiztonsági kérdésben, márpedig az elnök "szuverén előjoga" dönteni arról, hogy nemzetbiztonsági érdekből mely külföldiek léphetnek be az Egyesült Államokba, és kiket tilt ki.

"Az alapelv az, hogy aki először szeretne belépni az Egyesült Államokba, az privilégiumot kér, és kérelmével kapcsolatban nincsenek alkotmányos jogai".

"Szavatolni kell, hogy akik beléphetnek az Egyesült Államokba, azok nem akarnak ártani az amerikaiaknak, és nem állnak kapcsolatban a terrorizmussal".

Robart bíró a washingtoni államügyész keresete alapján függesztette fel az elnöki rendeletet, a kormány álláspontja szerint viszont Washington államnak nincs joga megtámadni elnöki rendeleteket.

A fellebbezési kérelemről egy három bíróból álló testület hivatott dönteni. Mondhatják azt is, hogy a fellebbezés teljes elbírálásáig felfüggesztik a bírói döntést. A Reuters megjegyzi, hogy a három bírót három különböző elnök nevezte ki, a republikánus George W. Bush, valamint a demokrata Jimmy Carter és Barack Obama.

Trump már tegnap nyilvános kirohanást intézett Robart ellen, aki még Bush nevezett ki.

Ennek az úgynevezett bírónak a véleménye, amely gyakorlatilag elveszi az országtól a bűnüldözést, nevetséges, és felül lesz bírálva!

- írta az elnök a Twitteren még az igazságügyi tárca lépése előtt. Később az Egyesült Államok igazságügyi rendszerét is kritizálta, mondván: "Mi lesz az országunkkal, amikor egy bíró felfüggeszthet egy nemzetbiztonsági minisztériumi tiltást és bárki, akár rossz szándékkal, beléphet az Egyesült Államokba?".

Az amerikai külügyminisztérium közben újraindította a menekültek, köztük szíriaiak befogadását, számolt be róla a Reuters. A hírügynökség szerint Robart bíró döntése azt is jelenti, hogy a beutazási tilalommal együtt elrendelt menekültbefogadási tilalmat is fel kell függeszteni. Egy külügyi tisztviselő azt mondta: várhatóan már hétfőn érkezik néhány menekült. A The New York Times amerikai lap Leonard Doyle ENSZ-szóvivőre hivatkozva azt írta: mintegy 2000 menekült áll készen arra, hogy áttelepüljön az Egyesült Államokba.

A január 27-i tilalmi rendeletében Trump a menekültek befogadását szabályozó amerikai rendszer 120 napos felfüggesztésére, valamint a szíriai menekültek befogadásának határozatlan időre történő felfüggesztésére adott utasítást.