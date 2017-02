Lekecskézte Trumpot a kommandósok célpontja

Hangüzenetben tudatta a világgal az al-Kaida jemeni szárnyának (AQAP) feje, hogy a január 29-én rá küldött amerikai kommandós akció sikertelen volt. Kasszim ar-Rimi egyúttal elküldte Donald Trumpot is, akit a Fehér Ház kecskéjének nevezett – írta a Business Insider.

Az amerikai haditengerészet kommandósai (Navy SEALs) 14 terroristát ugyan megsemmisítettek, de az akciónak tizenkét civil halálos áldozata is volt, és az amerikaiak egy tagjukat is elvesztették.

Kiosztottak pár kokit

Az amerikai rajtaütés során a hírek szerint így is végeztek a szervezet egyik vezetőjével, Abdur-Raúf ad-Dahab is, illetve két másik fontos tag, Szultan ad-Dahab és Szeif al-Nimsszel is. A beszámolóban nem tettek említést ar-Rimiről, aki saját túlélését – bár nem tudni, hogy a kommandósok támadásának helyszínén volt-e – győzelemként írta le. Eszerint Trump már „útja elején pofont kapott”.

A támadás célja hírszerzési is volt, a kommandósok laptopokat, és mobiltelefonokat akartak zsákmányolni, ezért is kellett szárazföldi csapatokat is bevetniük – írta a 444.hu. Az akciónak ez a része George W. Bush egykori elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Joan Zarate szerint sikeres volt.