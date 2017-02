Kilenc év után először kellett így közbelépnie az amerikai alelnöknek

Először fordult elő, hogy az amerikai alelnöknek kellett eldöntenie egy teljesen kiegyenlített szavazást egy miniszter személyéről: a teljes demokrata párt és két republikánus is Donald Trump oktatásiminiszter-jelöltje, Betsy DeVos ellen szavazott, így az 50-50-es állást Mike Pence szavazata döntötte el a jelölt javára, írja a The Washington Post .

Egyúttal ez volt kilenc éve az első eset, hogy egyáltalán szükség lett bármilyen ügyben a szavazategyenlőség esetén a szenátus kvázi elnökeként közbelépő alelnök döntő szavazatára. Amióta jelen formájában működik az oktatási minisztérium, 1979 óta, még soha nem volt ilyen ellentmondásos jelölt, a legszorosabb szavazás – 2016-ban, az Obama-adminisztráció utolsó évére vonatkozóan – is 49-40-es arányú volt.

A szavazást megelőző 24 órában több tucatnyi demokrata próbálta rávenni a republikánusokat, hogy szavazzanak Trump jelöltje ellen, mondván, DeVos nem érti a közoktatási rendszert, nem is hisz benne, és nem támogatója az oktatással összefüggő, civileket érintő törvényeknek.

A republikánusok szerint viszont az, hogy DeVosnak nincs szakmai tapasztalata a közoktatás terén, egyúttal hasonló közfeladatot sem töltött még be, nem probléma, sőt, így „új fényben látja” majd a munkáját, és így teremt majd lehetőségeket a hátrányos helyzetű és szegény gyerekek számára. Trump egy Twitter-üzenetben úgy fogalmazott, DeVos lesz az, aki majd megtöri a status quót.

A Washington Post ugyanakkor beszámol arról is: DeVos olyan bőkezű milliárdos, aki sok, most az ő megválasztásáról döntő republikánus szenátor kampányát is jelentős összegekkel támogatta.

Az idáig az American Federation for Childrent vezető milliárdos Betsy DeVos szervezete leginkább arról ismert, hogy a charter school nevű rendszer, lényegében egy közpénzből finanszírozott magániskolaforma leghangosabb támogatója. Férje, Dick DeVos apja alapította az Amwayt, és a családé egyébként az Orlando Magic NBA-csapat is.

DeVosról nem lehet azt mondani, hogy mindig is Trump meggyőződéses támogatója lett volna, eredetileg Carly Fiorina és Jeb Bush kampányának utalt pénzeket az előválasztás alatt, majd pedig Marco Rubio mellett állt ki. A Trumppal finoman szólva sem jó viszonyt ápoló Bush korábban dicsérte DeVos kiválasztását, szerinte régóta azért küzd, hogy a szülők a gyereküknek leginkább kedvező iskolaformát választhassák ki. Viszont több országos szervezet, például a tanárok szövetsége ellenezte a kinevezését, mivel szerintük DeVos szembement a hagyományos közoktatási rendszerrel.