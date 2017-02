Óvszerosztás miatt hajtotta maga alá a Vatikán a Máltai Lovagrendet

Ferenc pápa február másodikán nevezte ki Angelo Becciu érseket, mint különleges delegáltját a Máltai Lovagrendbe, írja az Economist. Becciu feladata az lesz, hogy együttműködjön a Lovagrend vezetésével, hogy a "tagok megbékéljenek egymással" és elősegítse a "spirituális és morális megújulásukat".

A pápa még január 24-én lemondatta a rend Nagymesterét, Matthew Festinget. A most kinevezett delegálttal pedig az eddigi lovagrendi emberét, a keményen tradicionalista Raymond Burke-öt is kiütötte. Mindebből úgy tűnik, a pápa az Egyházon belüli konzervatívokkal vívott háborújának egy újabb fejezete zárulhatott le most.

A Lovagrend vezetősége főleg a konzervatív, valahai európai nemesség közül kerül ki, korábban ők uralkodtak Málta szigete felett. Mostanra azonban csak a központjuk területe tartozik saját irányításuk alá, így a szervezet Vatikán alá hajtása mondhatni egy kisebb állam annektálásával ér fel.

Az Economist szerint a "leszámolást" egy tavaly decemberi eset indította be, mikor a Nagymester elbocsájtotta Albrecht Freiherr von Boeselager kancellárt - bár Boeselager tagadta a vádat, mégis bűnösnek ítélték, mivel óvszerosztásra adott engedélyt Mianmarban. Az elbocsájtás hírére a Vatikán vizsgálóbizottságot állított fel, ami felé viszont a Lovagrend, függetlenségükre hivatkozva, megtagadta az együttműködést. Ez az ügy vezetett aztán a Nagymester lemondatásához és a mostani kinevezéshez.

A pápa az elmúlt időszakban egyre nyíltabban beszél arról, hogy a kisebbségek, szegények, elnyomottak segítése a keresztény értékrend célja kell legyen - így talán már az elitista-konzervatív Lovagrenddel is hosszú ideje érett a konfliktusa.

Szerdán a Reuters szerint újra elmondta, hogy Donald Trump falépítési terve keresztényietlen: egy keresztény embernek most nem falakat, hanem hidakat kell építenie, és nem mondhat olyat sem, hogy mások fizetnek majd a döntéséért. Helyette egy igaz keresztény elengedi sérelmeit, és a gonoszságra nem gonoszsággal, hanem jósággal válaszol - vélekedett a pápa. Ferenc korábban azt mondta, Trumpot majd a megválasztása utáni politikája alapján fogja megítélni.