Trump felhőkarcolójában bérel magának helyet a védelmi minisztérium

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma a CNN-nek megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök ikonikus New York-i Trump Towerjében terveznek maguknak egy helyet bérelni. Így Trump családja egy újabb csatornán keresztül fog egészen közvetlenül anyagi hasznot húzni az elnöki pozícióból.

"A hely (bérlése) azoknak a személyeknek és felszerelésnek kell, akik/amelyek kiszolgálják majd az elnököt, akinek az épületben van az otthona", nyilatkozta a védelmi minisztérium szóvivője.

Az amerikai elnök katonai kísérete, köztük az USA nukleáris arzenáljának kezeléséhez szükséges személyzet az elnök közelében kell, hogy legyen, márpedig amikor Trump New Yorkban tartózkodik, azt a Trump Towerben teszi. Korábban az amerikai titkosszolgálat is fontolgatta, hogy hasonló okokból ők is bérlők lesznek.

A Trump Towerben egy emelet kibérlése nagyjából évi másfél millió dollárba kerül, ez 1200-1400 négyzetméternyi irodát jelent. A védelmi minisztérium ugyanakkor kiemelte, hogy az előző elnökök esetében, így például Barack Obamánál is hasonlóra kényszerültek, amikor ő mondjuk éppen chicagói otthonában tartózkodott.