2700 repülőjáratot töröltek Amerikában a hóvihar miatt

Több mint 2700, az Egyesült Államokba tartó vagy onnan induló repülőjáratot töröltek elővigyázatosságból az ország északkeleti térségében várható heves hóvihar miatt szerda óta.

A Daily Mail élőben adja a hóvihart New York Cityből:

Bostonban, Philadelphiában és New Yorkban több iskolában csütörtökre tanítási szünetet rendeltek el a havazás miatt, több helyen az állami hivatalok is zárva tartanak. Egyes helyeken akár 30 centiméter hó is hullhat, miközben a térségben egy nappal ezelőtt még tavaszias hőmérsékleteket mértek.

10 Galéria: Hatalmas hóvihar van a keleti parton Fotó: Andrew Kelly / Reuters

A hideghullám mellett a hatóságok erős széllökésekre és áramkimaradásokra is figyelmeztetnek. Meteorológusok szerint 6-10 órán keresztül tartó hóviharra kell készülni.