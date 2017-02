A legendás légtornász-család öt tagja sérült meg egy balesetben

Baleset történt a floridai Sarasota városában egy cirkuszi előadásra gyakorló légtornászok edzésén. A legendás Wallenda-család légtornászai többek között arról híresek, hogy védőháló nélkül adják elő a mutatványaikat. Most is egy ilyenre edzettek, de összeomlott a kötélen egyensúlyozó emberpiramis, és a nyolc artista több mint 7 méter, vagyis nagyjából két emelet magasból zuhant a cirkusz padlójára. Öten sérültek meg, két sérültet intenzív osztályon kezelnek. Az orvosok szerint mindenki túl fogja élni a szerencsétlen balesetet.

Fotó: Brendan Mcdermid Nick Wallenda New Yorkban két felhőkarcoló közt

A Wallenda-család a világ egyik leghíresebb légtornász dinasztiája, az 1700-as évek óta lépnek fel cirkuszban a mutatványaikkal. A család történetében többször előfordultak már halálos balesetek, 1962-ben egy előadáson két légtornász halt meg, egy pedig megbénult, amikor lezuhantak a magasból. A família egyik leghíresebb artistája, Karl Wallenda is fellépés közben halt meg 1978-ban, 73 évesen. Az ő mutatványát ismételte meg 30 évvel később, sikeresen az unokája, és a család mostani legnagyobb sztárja, Nik Wallenda. Ő később azzal lett világhírű, hogy átsétált a Niagara vízesés, illetve a Grand Canyonban felett kifeszített kötélen, utóbbit élőben közvetítette a tévé is az egész világon.

A mostani kunszt is egy világrekord-kísérletre való felkészülés volt, nyolc emberes kötéltáncos piramist ilyen magasan még soha senki nem mutatott be. A mutatványnak Nik is a része, a balesetben is benne volt, de sérülés nélkül megúszta.

Az előadás a sérülések ellenére sem marad el, de a műsort megváltoztatják. Az izgalmat és életveszélyt garantáló pont viszont marad, a baleset ellenére sem fognak védőhálót használni.