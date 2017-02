Nem lehet újságírókat kitiltani a Parlamentből

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése értelmében nem lehet újságírókat kitiltani egy ország parlamentjéből, csak ha a közbiztonságot, vagy képviselőket, esetleg maguknak a médiamunkásokat fenyegető veszélyhelyzet áll fenn. Minden egyéb esetben közérdeket sért a kitiltás, hiszen az újságírók eltávolításával az állampolgárok nem jutnak hozzá fontos információkhoz.

A strasbourgi bíróság egy 2012-es macedóniai ügy kapcsán döntött így, de egyébként több európai országban bevett szokás, hogy így büntetnek olyan sajtótermékeket, amelyek kényelmetlen kérdéseket tesznek fel a képviselőknek. Magyarországon az utóbbi években rendszeres volt az újságírók kitiltása a parlamentből, az Index munkatársai is jártak már így többször, de a döntésről először beszámoló 444.hu-nak például a teljes szerkesztősége éppen most is tiltólistán van. De kaptak már ilyen büntetést a 24.hu, a Népszabadság, a HVG, és az RTL Klub munkatársai is.

Kövér László házelnök általában arra hivatkozva büntet így, hogy az újságírók tiltott helyen próbálták kérdezni a képviselőket. Ez azért van így, mert a Parlamantben trükkös módon szinte minden egyes négyzetmétert tiltott hellyé nyilvánított a kormány.