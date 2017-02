Órákon át ágaskodott az életéért egy ausztrál férfi, a jóga mentette meg

Egy ausztrál férfi órákon át küzdött az életéért, miután a kotrógépével beleborult egy víznyelőbe, és úgy beszorult, hogy épp hogy csak az orrát tudta kidugni, azt is nagy erőfeszítés árán – írja a BBC.

A 45 éves Daniel Miller a Sydneytől 300 kilométerre északra fekvő birtokán dolgozott éppen, amikor a víznyelő oldala beszakadt, és a férfi a gépével együtt a vízbe buckázott, ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy a háromtonnás gép egy része a gödör fenekére nyomta. Ahhoz, hogy egyáltalán levegőt kapjon, a karjaival kellett kinyomnia magát, hogy az orra a víz fölé kerüljön. Saját bevallása szerint ehhez a Kobra nevű jógapózt vette fel:

– mondta később, miután egy 500 méterre lévő szomszéd meghallotta a kiabálását, és megmentette. Arról megoszlanak a vélemények, hogy erre mennyi idő után került sor, a helyszínre érkező tűzoltók szerint kettő, a férfi felesége szerint öt óra telt el az ágaskodás közben.

Abban viszont mindenki megegyezett, hogy óriási szerencséje volt, és csoda, hogy ilyen sokáig bírta ebben a megerőltető pózban. A kiszabadítása után helikopterrel szállították a közeli Newcastle kórházába, ahol hipotermiával és könnyebb hátsérüléssel kezelték.

Omayra Sanchez (12) is trapped in the debris from the Nevado del Ruíz volcano eruption. While rescue workers, who could not reach her, were waiting for materials to arrive, she eventually lost consciousness and died of a heart attack. On 13 November 1985, the Nevado del Ruíz, a 5,000-meter-high volcano in the Los Nevados National Park, erupted.