Szemerkényi Réka: Trump már ismerősként üdvözölt

Annyira jó kapcsolatot épített ki a magyar követség Donald Trumppal és stábjával, hogy a magyar nagykövet már háromszor is találkozott az amerikai elnökkel.

Szemerkényi Réka a Figyelőnek adott interjújában elmesélte, hogy már szinte a fél amerikai kormánnyal találkozott, és olyan jó a kapcsolat, hogy most már más nagykövetségek is hozzá jönnek tanácsokért, kontaktokért. De Szemerkényi nem csak többször találkozott Trumppal, hanem Trump már ismerősként is köszönt neki a múltkor.

A washingtoni nagykövet emellett háromszor tárgyalt Jeff Sessions igazságügyi miniszterrel, beszélt Mike Pence alelnökkel, Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel és Rex Tillerson külügyminiszterrel is.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Aligha visszük ilyen sokra, ha Orbán Viktor nincs az elsők között, aki Trumpot támogatja, bár Szemerkényi elismeri, mi az elnökválasztásban azért "mindkét kapura fociztunk."

Donald Trumpnak nagyon pozitív véleménye van Orbán Viktorról, kettejük találkozójának konkrét egyeztetésén már dolgoznak - mondta. Szerinte az amerikai politikában mindig is nagy jelentősége volt a személyes kapcsolatoknak, a Trump-adminisztrációnál pedig ez még inkább így van.