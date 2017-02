Trump feletti győzelemként ünneplik a Budapesti Fesztiválzenekar New York-i koncertjét

A Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar nagy sikerű koncertet adott a New York-i Lincoln Centerben, a kritika azonban csak részben a művészi élmény miatt ünnepli a magyar zenészeket, hanem azért, mert egyáltalán ott voltak a koncertteremben. Az öt állomásos turnéra induló zenekar egyik csellistája ugyanis magyar-iraki kettős állampolgár, márpedig Irak szerepel Trump hírhedt tiltólistáján, ahonnan nem engednek be embereket az USA területére. A tiltás kihirdetése után egy ideig homályos volt, hogy az vonatkozik-e kettős állampolgárokra is, mára már letisztázódott, hogy nem. Azonban néhány napig a zenész utazása, és azzal az egész turné bizonytalanná vált.

Fisher Iván, a zenekar világhírű karmestere a New York Timesnak adott interjújában párhuzamot vont a mostani helyzet és a 2. világháború előtti évek között, amikor a bécsi és berlini filharmonikusok soraiból tiltották ki a zsidó zenészeket.

A lap szerint a közönség és a kritika is imádta a koncertet, a karmester pedig legközelebb a nyári Mozart-fesztiválon fog fellépni New Yorkban.