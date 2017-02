Ankara: tudniuk kellett az oroszoknak, a megtámadott török erőkről

Cáfolta az orosz magyarázatot a török vezérkar az orosz légierő szíriai incidense után, amelyben török erőket ért légicsapás. Moszkva hivatalosan az Iszlám Állam állásait támadta, köztük egy olyan pobjektumot, amelyről utólag kiderült, nem az iszlamisták, hanem a török erők ellenőrzése alatt áll.

Vlagyimir Putyin telefonon még aznap beszélt a török elnökkel és részvétét nyilvánította ki. Moszkva láthatóan gyorsan rövidre akarta zárni az incidenst, amely különösen érzékenyen érinti a két ország viszonyát:

2015 november 24-én légtérsértésre hivatkozva a török légierő lelőtt egy Szu-24-es, Szíriában szolgálatot teljesítő orosz vadászbombázót. A két, addig baráti, stratégiai partneri viszonyban lévő ország kapcsolata a mélypontra zuhant, kereskedelmi háborúval súlyosbítva.

2016 nyarán azonban Erdogan váratlanul bocsánatot kért a gép lelövése miatt, amelyben két orosz pilóta életét vesztette. Ezután a kapcsolatok – miután a török elnök még egy gyengén szervezett puccsot is túlélt, és állítólag az oroszoktól is kapott hasznos információkat, ami hozzájárult megmeneküléséhez – ismét a korábbi szintre emelkedtek.

Most azonban Törökország egyelőre nem szeretné, ha a csütörtöki orosz halálos támadás, amelyben három török katona meghalt, tizenegy megsebesült. „Szeretnénk elkerülni Dmitrij Peszkov szavainak téves értelmezését” – idézte a Ria Novosztyi a török vezérkart az orosz elnöki szóvivő nyilatkozata kapcsán. „Katonáink, akiket február 9-én a légierő támadása ért, kilenc napja ugyanazon a ponton állomásoztak.” A törökök szerint egy rakétatámadás már korábban is érte az objektumot, akkor be is kérették az oroszok ankarai katonai attaséját a török vezérkarhoz, és átadták az objektum pontos koordinátáit.